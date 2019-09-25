　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

子宮破裂20cm嬰死母危！醫痛喊「我不是神」　家屬斥：不敢讓她知道寶寶沒有了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者游宗樺、陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市蘆洲區一間婦產科診所爆發醫療糾紛，34歲的陳姓產婦24日下午進入手術室分娩，豈料1小時後卻傳來子宮破裂噩耗，新生男嬰臉色發黑死亡，而陳女也因大量出血命危，氣得家屬在晚間前往診所門口、大廳撒冥紙抗議。主治的黃姓醫師25日上午7時在臉書PO文表示悔恨，直指自己心中滿是不甘及不捨，但仍被憤怒的家屬留言痛斥，「目前媽媽還在輸血中，還不敢讓她知道寶寶已經沒有了！」

▲▼家屬控訴蘆洲愛麗生診所醫療疏失，導致小孩死亡母親命危。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲小男嬰緊急剖腹取出後生命徵象不樂觀，送醫搶救後仍宣告不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

家屬表示，陳女23日晚間10時30分進入診所待產，24日上午11時許還與親友視訊聯絡，豈料當天下午2時13分進入手術室1小時，就傳出命危通知，且第一時間全家人一頭霧水，診所還將媽媽、男嬰分送往馬偕、新光醫院急救，而男嬰在經搶救後仍回天乏術，待家人看見時已經臉色發黑死亡。

李姓父親（37歲）表示，院方僅在24日中午允許自己進入產房一次，但1小時後卻被告知產婦子宮破裂，生產有危險，隨後就被請出，由主治醫師進行手術搶救，將自然產改為剖腹產，動刀救出男嬰；但孩子在出生後生命徵象不樂觀，送醫搶救後仍宣告不治身亡。

▲▼小孩父親控訴蘆洲艾利升診所醫療疏失，導致小孩死亡母親命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼家屬控訴蘆洲愛麗生診所醫療疏失，導致小孩死亡母親命危。（圖／記者游宗樺攝）

▲家屬不滿院方第一時間並未說明，憤而前往診所撒冥紙抗議。（圖／記者游宗樺攝）

家屬不滿事發後院方並未在第一時間作出完整解釋、說明，主治的黃醫師在母子2人送醫後也下班返家，旋即神隱失聯，因此才會憤怒於24日晚間10時許前往醫院門口、大廳撒冥紙抗議，要為母子2人討回公道。

對此，黃醫師25日上午9時許召開記者會，強調自己「是人、不是神」，整段生產過程中已經依照自身過去經驗做出判斷，產婦的子宮裂開20公分，造成大量出血，當下已經盡全力搶救，對於這一結果也感到相當難過。

▲▼家屬控訴蘆洲愛麗生診所醫療疏失，導致小孩死亡母親命危。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲家屬見到小男嬰時，他已經臉色發黑、不治身亡。（圖／記者游宗樺翻攝）

黃醫師稍早也在個人臉書PO文，寫下心中滿滿的遺憾，「當醫生最不想看到的事情發生了，醫學的有限、生命的珍貴，我的心滿滿的是不甘、不捨、心痛。作為醫生，我會為她做好跟安排後續，虔誠為她祈禱，盼望她能平平安安、穩定康復。對不起，以現在的狀況，我能做的我會盡全力，但我不能解釋什麼、回應什麼，請大家見諒！」

見到黃醫師的臉書PO文後，憤怒的家屬也留言痛斥，事發當下家人有聯絡黃醫師，沒等到一個交代心急如焚，黃醫師第一時間不出面，卻在臉書PO文要大家Google子宮破裂，「沒有一個家屬能夠接受這樣的處理方式！」此外，家屬還透露，陳姓產婦目前情況仍不樂觀，現還在馬偕醫院輸血搶救中，「還不敢讓她知道寶寶沒有了！」

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►產婦子宮破裂命危！男嬰「臉色發黑」亡　家屬怒圍醫院撒冥紙

▼黃醫師25日上午在臉書PO文表示心痛，引來家屬留言斥責。（圖／翻攝黃醫師臉書）

▲▼蘆洲婦科診所醫療糾紛，子宮破裂嬰死母命危。（圖／翻攝黃醫師臉書）

▲▼蘆洲婦科診所醫療糾紛，子宮破裂嬰死母命危。（圖／翻攝黃醫師臉書）

ET快訊
藍營學者蔡金樹赴陸失蹤1年　國台辦：涉危害國安被依法審查
子宮破20cm嬰死母危！醫喊「我不是神」家屬斥：不敢讓她知道
單親辣媽嫁2週被軟禁　Google才知「老公結5次婚」2女友
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

Uber司機違規左轉！猛撞對向來車「車頭全爛」釀2傷...交通號誌箱噴飛

豬肉商進58萬椰子暗藏億元「海洛因磚」　柯P瞪大眼：這一塊要2百萬？

淨化139縣道！　彰化警2天抓52件重機改裝+無照駕駛

子宮破裂20cm嬰死母危！醫痛喊「我不是神」　家屬斥：不敢讓她知道寶寶沒有了

詐騙車手領完錢車禍「3.8萬全飛了」　上訴求情法官判更重

男蟲扮醫師性侵黑幫大哥16歲孫女！江湖追殺令齊出…檢警搶先抓人保他命

產婦子宮破裂命危！男嬰「臉色發黑」亡　家屬怒圍醫院撒冥紙

阿嬤遊南庄「下車看看」越走越遠！　領隊苦找半小時急報警

影劇大亨黑歷史起底！「竹聯總護法」赴美狙殺華裔作家　轉戰娛樂成大咖女星乾爹

嗆警「她是不是給你紅包」　女住戶上訴反多關25天再賠12萬

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

Uber司機違規左轉！猛撞對向來車「車頭全爛」釀2傷...交通號誌箱噴飛

豬肉商進58萬椰子暗藏億元「海洛因磚」　柯P瞪大眼：這一塊要2百萬？

淨化139縣道！　彰化警2天抓52件重機改裝+無照駕駛

子宮破裂20cm嬰死母危！醫痛喊「我不是神」　家屬斥：不敢讓她知道寶寶沒有了

詐騙車手領完錢車禍「3.8萬全飛了」　上訴求情法官判更重

男蟲扮醫師性侵黑幫大哥16歲孫女！江湖追殺令齊出…檢警搶先抓人保他命

產婦子宮破裂命危！男嬰「臉色發黑」亡　家屬怒圍醫院撒冥紙

阿嬤遊南庄「下車看看」越走越遠！　領隊苦找半小時急報警

影劇大亨黑歷史起底！「竹聯總護法」赴美狙殺華裔作家　轉戰娛樂成大咖女星乾爹

嗆警「她是不是給你紅包」　女住戶上訴反多關25天再賠12萬

Uber司機違規左轉！猛撞對向來車「車頭全爛」釀2傷...交通號誌箱噴飛

排煙管拉超長！惡鄰油煙「直噴隔壁家窗戶」　過來人1招建議：裝板子吧

蝙蝠俠頭號宿敵→高譚市犯罪王子！DC《小丑》導演重塑角色：同理心很重要

嚴德發證實：天弓三型飛彈明年初進行測試

華航私菸案檢討！立委提「民營化時間到了」　林佳龍：認同

公鹿遭5萬美元罰款　因總管公開說要給字母哥頂薪

侯友宜把蘇巧慧當假想敵？蘇貞昌笑：她還很嫩

台南市財政自主率偏低短收 黃偉哲：積極思考開源計畫

豬肉商進58萬椰子暗藏億元「海洛因磚」　柯P瞪大眼：這一塊要2百萬？

婉拒郭董金援　柯文哲：不贊成拿錢打昂貴的選舉

社會熱門新聞

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒..

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億..

國小男師猛追人妻！進摩鐵數度瘋..

單親辣媽嫁2週被軟禁　Goog..

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱..

連千毅之亂3天　起因竟是「超級..

即／台大驚傳墜樓！20歲女墜落..

淡水2歲女童呆愣險遭拐？陌生女..

北商大校長爆「濫權自肥」　5年..

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不..

愛上手遊女神　網友殺到醫院告白..

愛心、美女都沒了　連千毅遭押「..

違停接12張罰單噴7200元　..

影劇大亨黑歷史起底　轉娛樂圈成..

更多熱門

相關新聞

落花繽紛與湖光山色　來淡水三芝賞櫻

新北市景觀處以「新北稼日蒔光」為主題，行銷新北好玩景點。隨著秋季的到來，位於淡水奎柔山路（北8鄉道）的行道樹－美人樹，已吐露美麗的桃紅色花朵，放眼望去只見花朵隨風飄揚，呈現出好一片繽紛的畫面。民眾還可順遊號稱水中央的田心子，感受天地共一色，湖光山影的美好風光，來趟淡水三芝之旅。

慰問獨居榮民　役男協助居家清潔

新北宣示護童決心　警稽查幼童車

她天生有2陰道＋2子宮　奇蹟產4子

台62線貨櫃車車斗側覆　駕駛自行脫困

關鍵字：

子宮破裂婦產科醫師蘆洲新北分娩生產男嬰

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒冥紙抗議

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　借錢度日

吸塵器假顧客抓到了！ 吳宗憲年賺20億元遭同業眼紅...他出奇招制勝

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

孫瑩瑩小三被挖「曾和阮經天戰3天」！11年前床事細節曝

MAMA舉行地點確定了！韓網狂罵：沒腦

韓國瑜嗆「挖石油誰說的？」　中油打臉了

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面