子宮破裂20cm嬰死母危！醫痛喊「我不是神」　家屬斥：不敢讓她知道寶寶沒有了

記者游宗樺、陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市蘆洲區一間婦產科診所爆發醫療糾紛，34歲的陳姓產婦24日下午進入手術室分娩，豈料1小時後卻傳來子宮破裂噩耗，新生男嬰臉色發黑死亡，而陳女也因大量出血命危，氣得家屬在晚間前往診所門口、大廳撒冥紙抗議。主治的黃姓醫師25日上午7時在臉書PO文表示悔恨，直指自己心中滿是不甘及不捨，但仍被憤怒的家屬留言痛斥，「目前媽媽還在輸血中，還不敢讓她知道寶寶已經沒有了！」

▲小男嬰緊急剖腹取出後生命徵象不樂觀，送醫搶救後仍宣告不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

家屬表示，陳女23日晚間10時30分進入診所待產，24日上午11時許還與親友視訊聯絡，豈料當天下午2時13分進入手術室1小時，就傳出命危通知，且第一時間全家人一頭霧水，診所還將媽媽、男嬰分送往馬偕、新光醫院急救，而男嬰在經搶救後仍回天乏術，待家人看見時已經臉色發黑死亡。

李姓父親（37歲）表示，院方僅在24日中午允許自己進入產房一次，但1小時後卻被告知產婦子宮破裂，生產有危險，隨後就被請出，由主治醫師進行手術搶救，將自然產改為剖腹產，動刀救出男嬰；但孩子在出生後生命徵象不樂觀，送醫搶救後仍宣告不治身亡。

▲家屬不滿院方第一時間並未說明，憤而前往診所撒冥紙抗議。（圖／記者游宗樺攝）

家屬不滿事發後院方並未在第一時間作出完整解釋、說明，主治的黃醫師在母子2人送醫後也下班返家，旋即神隱失聯，因此才會憤怒於24日晚間10時許前往醫院門口、大廳撒冥紙抗議，要為母子2人討回公道。

對此，黃醫師25日上午9時許召開記者會，強調自己「是人、不是神」，整段生產過程中已經依照自身過去經驗做出判斷，產婦的子宮裂開20公分，造成大量出血，當下已經盡全力搶救，對於這一結果也感到相當難過。

▲家屬見到小男嬰時，他已經臉色發黑、不治身亡。（圖／記者游宗樺翻攝）

黃醫師稍早也在個人臉書PO文，寫下心中滿滿的遺憾，「當醫生最不想看到的事情發生了，醫學的有限、生命的珍貴，我的心滿滿的是不甘、不捨、心痛。作為醫生，我會為她做好跟安排後續，虔誠為她祈禱，盼望她能平平安安、穩定康復。對不起，以現在的狀況，我能做的我會盡全力，但我不能解釋什麼、回應什麼，請大家見諒！」

見到黃醫師的臉書PO文後，憤怒的家屬也留言痛斥，事發當下家人有聯絡黃醫師，沒等到一個交代心急如焚，黃醫師第一時間不出面，卻在臉書PO文要大家Google子宮破裂，「沒有一個家屬能夠接受這樣的處理方式！」此外，家屬還透露，陳姓產婦目前情況仍不樂觀，現還在馬偕醫院輸血搶救中，「還不敢讓她知道寶寶沒有了！」

►「即日起，我退出老化黨。」

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▼黃醫師25日上午在臉書PO文表示心痛，引來家屬留言斥責。（圖／翻攝黃醫師臉書）