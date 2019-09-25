華為孟晚舟＋丈夫霸氣出庭　加拿大律師：引渡案「可能耗費10年」

▲華為千金孟晚舟23日出庭，身穿紫色洋裝，氣色很好。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

華為首席財務官孟晚舟23日和丈夫劉曉棕一起出席溫哥華的聽證會，雖然腳上帶著電子腳鐐，但是氣色看起來非常好。聯邦政策分析家兼律師律師庫蘭德（Richard Kurland）認為，孟晚舟的引渡法案將有可能耗費10年，甚至可能改變加拿大邊境服務局（CBSA）的行事方式，「任何有財力聘請律師的人，都能夠在法院中正當地拖延程序。」

▲孟晚舟戴著電子腳鐐出席聽證會。（圖／路透社）

孟晚舟昨（23日）出席聽證會，深穿一套亮紫色洋裝，銀色高跟鞋上方的電子腳鐐格外引人注目，整個人看起來氣色很好，只是消瘦許多。據了解，她的刑事聽證會將在明年1月舉行。

專門處理引渡案件的庫蘭德沒有參與此案，他向《溫哥華星報》（Star Vancouver）分析，「如果你負擔得起，就可以在這裡很多年，8到10年並非罕見，也沒有截止的最佳日期。這是加拿大受憲法保護的獨立司法系統，以及正當程序的結合。」

▲孟晚舟案引發國際關注，過去也有民眾在溫哥華法庭外聲援孟晚舟。（圖／達志影像／美聯社）

庫蘭德舉例，以前有2件類似案例，都花費10年以上才解決，因為引渡程序非常複雜，首先，需要向律師披露證據，接下來要經歷耗費好幾年的聽證會，而任何初步決定，都可能在各級法院獲得上訴，但是每一間法院都有處理不完的案件。

根據《多倫多星報》，孟晚舟被逮捕後，控告加拿大邊境服務局違反她的憲章權利。法官在上周的聽證會上透露，擔心這起民事訴訟，只是為了取得引渡資訊的「詭計」。此外，辯護律師認為，美國當局介入逮捕過程與引渡程序，想要謀取經濟與政治利益，試圖迫使法庭公布相關文件。

華為發言人豪斯（Benjamin Howes）於23日在推特上對此表示，由於全案仍在法庭審理中，所以公司不會提供詳細評論，「我們完全支持孟女士，並且相信她在所有指控中都是無辜的。我們也非常有自信，依照加拿大獨立且公正的司法程序，她將可以獲得平反。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

►孟晚舟暴瘦現身「戴電子腳鐐」！連開庭8天...律師急挖關鍵3hr影片

