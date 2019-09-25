海軍2對同婚新人退出聯合婚禮　嚴德發：盼國人給予祝福

▲同婚專法於今年5月17日三讀通過。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

國防部日前開放陸、海、空聯合結婚報名時，也首次接受同婚官兵報名參加，但消息傳開後卻引發部份保守人士不滿。海軍司令部24日表示，有2對同婚新人不堪輿論壓力，決定主動退出本次的聯合婚禮，由於陸軍無同婚官兵，目前僅剩空軍一對，預計10月26日舉行。國防部長嚴德發25日表示，希望國人給予他們祝福，他們也希望能夠獲得相關祝福，國防部尊重他們的決定。

立法院今年5月17日通過「司法院釋字第748號解釋施行法」後，於5月24日正式開放登記同性婚姻，國防部也依法開放同婚官兵登記參加聯合婚禮。據國防部規劃，空軍10月26日將有一對男性參加聯合婚禮，海軍11月15日則有一對男性、一對女性，陸軍則沒有要結婚的同婚新人。

不料消息傳開後卻引發部份保守人士不滿，網路上還出現「愛滋病大染缸」、「這樣的國軍，你覺得有希望」等酸言諷刺，甚至人身攻擊的不堪言論。海軍司令部24日指出，聯合婚禮（海軍）原定有64對新人報名，其中有2對同婚新人因為輿論及個人因素問題，決定主動退出這次的聯合婚禮。

▲海軍官兵聯合婚禮。（圖／海軍提供）



嚴德發25日赴立法院外交及國防委員會進行業務報告及備詢，他接受訪問時表示，這次國軍的集團結婚都是按照相關的規定辦理，國防部基於台灣是民主開放的國家，且同婚專法也已在今年五月立法通過，因此希望國人給予海軍這兩對新人祝福，他們也希望能夠獲得相關祝福，國防部尊重他們的決定。

此外，海軍司令部24日也表示，今年舉辦的官兵聯合婚禮，對於同婚官兵報名參加，將一貫秉持開放與尊重，給予所有新人最誠摯的祝福，也期盼國人與媒體給予祝福與尊重。由於陸軍無同婚官兵，目前僅剩空軍一對，預計10月26日舉行，屆時依照過去的流程規劃，新人將會公開接吻99秒。

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