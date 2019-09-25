韓國瑜掏菸、否認挖石油　挺韓名嘴受不了：請直接fire幕僚吧

▲陳揮文開罵韓國瑜。（圖／翻攝飛碟聯播網YouTube頻道）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前開直播批私菸案，突然從襯衫口袋掏出一包菸，引來熱議，讓挺韓名嘴陳揮文忍不住在廣播節目上以「到底韓國瑜幕僚是誰？請韓直接fire吧」為主題，提醒韓國瑜要注意自己的言行舉止。

韓國瑜24日直播拿著菸說，「私菸不可以推卸責任，現在全國民眾都在關心。而且今天立法院質詢，居然重點官員通通都不到。請全國民眾看清楚，民進黨執政帶來什麼樣的品質保證，OK，掰掰。」

陳揮文不避諱自己挺韓國瑜，不過看到韓國瑜直播講私菸案，還拿出菸，自己是看的目瞪口呆，「我們都知道韓國瑜抽菸，但你不能把菸從你的口袋拿出來，其他人可見縫插針。」

陳揮文也建議，韓國瑜需要政治幕僚，如果有政治幕僚就會勸他嘛，說「市長我們可以罵私菸案，我們可以批評陳菊、蔡政府。」

另外，陳揮文認為，韓國瑜回應太平島石油問題就是掉入民進黨的框架，而韓國瑜也不能因為行政院長蘇貞昌批他「睜眼說瞎話」，就批他「全盲」，陳揮文說這樣的比喻很差，不必這樣形容，「很明顯他在這議題上動怒了，但我也不怪他，他被黑到這個程度，沒有辦法像去年那麼豁達。」

▲韓國瑜「彩蛋直播」掏出一包菸：特別準備道具！（圖／翻攝韓國瑜直播影片）

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