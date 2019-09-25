華聞快遞／陝西計劃3年內培訓技能人才「突破65萬人次」

▲陝西省。（圖／CFP）

《陝西》陝西計劃3年培訓技能人才超過65萬人次

陝西省人力資源和社會保障廳召開的《陝西省職業技能提升行動實施方案》政策記者會指出，2019年至2021年，陝西省將廣泛展開各類職業技能培訓，預計培訓人次達65萬以上，其中2019年有超過21萬人次接受技能培訓。（新華網）

《江蘇》江蘇省首座蝴蝶園在南京建成 將設計6個功能區

江蘇省農業科學院表示，江蘇省首座蝴蝶園—農科院蝴蝶生態展示溫室在南京建成，該園由江蘇省農業科學院休閒農業研究所休閒昆蟲研究室打造，集科研、科普於一體。（新華網）

《天津》天津市民營經濟快速發展 上半年實現增加值4709.13億元

2019中國企業國際融資洽談會暨民企投融資洽談會日前舉行，資料顯示，天津市民營經濟快速發展，上半年，天津市民營經濟實現增加值4709.13億元（人民幣），同比增長5.6%，快於全市經濟1.0個百分點。（新華網）

《上海》上海虹口：5G應用讓社區事務辦理更便利

上海市虹口區23日正式發布「社區事務辦理空間站」。上海市虹口區民政局局長耿彧表示，「空間站」通過開展5G遠程視頻業務辦理，將社區事務受理點從社區事務受理服務中心延伸至市民驛站、居委會，政府服務範圍覆蓋至社區「最後一公里」，讓居民辦事更便捷、社區服務更貼心。（新華網）

▼上海市。（圖／CFP）

《雲南》雲南：2020年底前擬建14座生活垃圾焚燒發電廠

雲南省發改委指出，雲南省計劃在2020年底前建設14座生活垃圾焚燒發電廠，生活垃圾焚燒的日處理能力預計將新增9250噸。（新華網）

《北京》北京已向「新北京人」提供共有產權房7800多套

北京市住建委副主任、新聞發言人李榮慶24日介紹說，截至2019年8月31日，全北京市共規劃建設共有產權住房項目65個（含轉化項目33個），可提供房源約6.58萬套，面向「新北京人」提供住房7800多套。（中新社）

《海南》2019年海南創業高峰論壇在海口舉行

由海南省人力資源開發局主辦，主題為「自貿海南創啟未來」的2019年海南創業高峰論壇24日在海口舉行。300多位來自政府、企業、社會服務機構的領導、專家、企業家、創業者代表出席論壇，從創業的視角，洞悉海南現狀，謀劃海南未來。（新華網）

《浙江》第六屆世界互聯網大會 將於10月20日至22日在浙江烏鎮舉行

大陸國務院新聞辦公室近日舉行的記者會指出，國家互聯網信息辦公室副主任劉烈宏宣布，由國家互聯網信息辦公室和浙江省人民政府共同舉辦的第六屆世界互聯網大會將於10月20日至22日在浙江烏鎮召開。（新華網）

▼浙江省。（圖／CFP）