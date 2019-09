承認被中國收買…美前情報官「當間諜、教洗錢」遭判10年　已是第三人！

▲美前情報官員承認被中國收買。(圖/達志影像/美聯社)

記者林瑩真/綜合外電報導

美國國防情報局(Defense Intelligence Agency,DIA)一名前官員今年3月承認接受中國利誘,企圖擔任間諜將美國的國防信息傳給中國,日前被法院判10年刑期。

綜合外媒報導,60歲的羅恩洛克威爾漢森(Ron Rockwell Hansen)於2018年6月被FBI幹員逮捕,當時他正準備從西雅圖的塔科馬國際機場(Seattle-Tacoma International Airport)飛往中國。

漢森承認,他收下中國數十萬美元,將從DIA官員收到的美軍軍事、戰備狀況等國安情資文件交由中國,再由中國找尋有價值的信息。他甚至建議其他DIA官員如何不被發現的記錄、傳輸文件,並隱藏或清洗這些買情資的金錢。

