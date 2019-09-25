承認被中國收買…美前情報官「當間諜、教洗錢」遭判10年　已是第三人！

▲美前情報官員承認被中國收買。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國國防情報局（Defense Intelligence Agency，DIA）一名前官員今年3月承認接受中國利誘，企圖擔任間諜將美國的國防信息傳給中國，日前被法院判10年刑期。

綜合外媒報導，60歲的羅恩洛克威爾漢森（Ron Rockwell Hansen）於2018年6月被FBI幹員逮捕，當時他正準備從西雅圖的塔科馬國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）飛往中國。

漢森承認，他收下中國數十萬美元，將從DIA官員收到的美軍軍事、戰備狀況等國安情資文件交由中國，再由中國找尋有價值的信息。他甚至建議其他DIA官員如何不被發現的記錄、傳輸文件，並隱藏或清洗這些買情資的金錢。

Why is #RonRockwellHansen gone to jail while the #SNITCHMikeFlynn who stabbed #PotusTrump in the back repeatedly continued to enjoy his freedom https://t.co/DDb4sUJBIt — Aschenputel Snowie (@AschenputelSno2) September 24, 2019

漢森被逮捕後，於24日遭法院判刑10年。報導指出，韓森從美軍情報相關職位退役後，在2006年成為DIA官員，擅長中文、俄文，但他也是近幾個月以來，美國第三名被中國收買遭判刑的情報官員，前兩名分別是中央情報局（CIA）前幹員馬洛里（Kevin Patrick Mallory）及CIA前探員李振成（Jerry Chun Shing Lee）。

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