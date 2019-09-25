　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

承認被中國收買…美前情報官「當間諜、教洗錢」遭判10年　已是第三人！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 中美貿易戰,美中貿易戰,美國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲美前情報官員承認被中國收買。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國國防情報局（Defense Intelligence Agency，DIA）一名前官員今年3月承認接受中國利誘，企圖擔任間諜將美國的國防信息傳給中國，日前被法院判10年刑期。

綜合外媒報導，60歲的羅恩洛克威爾漢森（Ron Rockwell Hansen）於2018年6月被FBI幹員逮捕，當時他正準備從西雅圖的塔科馬國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）飛往中國。

漢森承認，他收下中國數十萬美元，將從DIA官員收到的美軍軍事、戰備狀況等國安情資文件交由中國，再由中國找尋有價值的信息。他甚至建議其他DIA官員如何不被發現的記錄、傳輸文件，並隱藏或清洗這些買情資的金錢。

漢森被逮捕後，於24日遭法院判刑10年。報導指出，韓森從美軍情報相關職位退役後，在2006年成為DIA官員，擅長中文、俄文，但他也是近幾個月以來，美國第三名被中國收買遭判刑的情報官員，前兩名分別是中央情報局（CIA）前幹員馬洛里（Kevin Patrick Mallory）及CIA前探員李振成（Jerry Chun Shing Lee）。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
藍營學者蔡金樹赴陸失蹤1年　國台辦：涉危害國安被依法審查
子宮破20cm嬰死母危！醫喊「我不是神」家屬斥：不敢讓她知道
單親辣媽嫁2週被軟禁　Google才知「老公結5次婚」2女友
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北海道小島離奇消失！海上保安廳搜索「只剩淺灘」　日本領海恐有變

仁川也失守！南韓非洲豬瘟1周爆5例　北韓防疫消極「全境淪陷」

華為孟晚舟＋丈夫霸氣出庭　加拿大律師：引渡案「可能耗費10年」

ICAO大會「台灣只能站門口吹風」　美官員憤怒聯署：中國外交手段太自私！

皮肉全爛見骨！馬國56歲男後背現大窟窿…「每天喝2瓶↑汽水」惹禍

承認被中國收買…美前情報官「當間諜、教洗錢」遭判10年　已是第三人！

「未來屬於愛國者」　川普聯合國大會演講重申美國優先：不接受有損人民的條件

舞蹈女師戀上15歲女學生光溜滾床　繼父目睹「壞壞」過程嚇傻

聯名挺台參加ICAO大會　美41位眾議員盼納「台北飛航情報區」

4秒驚逃險被砸！巴基斯坦5.8淺層強震「天降混凝土塊」　至少22死300傷

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

北海道小島離奇消失！海上保安廳搜索「只剩淺灘」　日本領海恐有變

仁川也失守！南韓非洲豬瘟1周爆5例　北韓防疫消極「全境淪陷」

華為孟晚舟＋丈夫霸氣出庭　加拿大律師：引渡案「可能耗費10年」

ICAO大會「台灣只能站門口吹風」　美官員憤怒聯署：中國外交手段太自私！

皮肉全爛見骨！馬國56歲男後背現大窟窿…「每天喝2瓶↑汽水」惹禍

承認被中國收買…美前情報官「當間諜、教洗錢」遭判10年　已是第三人！

「未來屬於愛國者」　川普聯合國大會演講重申美國優先：不接受有損人民的條件

舞蹈女師戀上15歲女學生光溜滾床　繼父目睹「壞壞」過程嚇傻

聯名挺台參加ICAO大會　美41位眾議員盼納「台北飛航情報區」

4秒驚逃險被砸！巴基斯坦5.8淺層強震「天降混凝土塊」　至少22死300傷

排煙管拉超長！惡鄰油煙「直噴隔壁家窗戶」　過來人1招建議：裝板子吧

蝙蝠俠頭號宿敵→高譚市犯罪王子！DC《小丑》導演重塑角色：同理心很重要

嚴德發證實：天弓三型飛彈明年初進行測試

華航私菸案檢討！立委提「民營化時間到了」　林佳龍：認同

公鹿遭5萬美元罰款　因總管公開說要給字母哥頂薪

侯友宜把蘇巧慧當假想敵？蘇貞昌笑：她還很嫩

台南市財政自主率偏低短收 黃偉哲：積極思考開源計畫

豬肉商進58萬椰子暗藏億元「海洛因磚」　柯P瞪大眼：這一塊要2百萬？

婉拒郭董金援　柯文哲：不贊成拿錢打昂貴的選舉

IKEA、京站商場帶動小碧潭起死回生　大樓均價站穩5字頭

國際熱門新聞

2歲童被保母忘車上亡　母：流產..

即／川普公布與烏克蘭總統通話　..

父跳軌「斷兩截」　童卡車底輕傷

名廚餐廳3星被斬1星！他告米其..

小媽媽急診室等12hrs　胎兒..

巴基斯坦5.8強震　至少22死..

8歲童裸身從9樓跳下亡　父母竟..

女師約15歲女學生滾床　繼父目..

48年來首次！我國外交官員現身..

22歲女患怪病　眼淚流出全變水..

愛犬走失！夫妻辭工作花57天找..

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2..

真實孤兒怨？！　她指控養女是成..

人妻喜知懷孕要打營養針卻被墮胎

更多熱門

相關新聞

ICAO大會台灣遭中國排擠　美官員聯署：太自私的外交

國際民航組織（ICAO）日前召開，台灣過去曾在2013年受邀出席，2016年開始受到中國施壓，遭到拒絕參加。美國國會41位跨黨派眾議員聯名致函給美國國務卿蓬佩奧，希望可以警告中國政府，切勿為了自己的外交政策，而危害國際飛航安全。

川普聯合國大會演講：未來屬於愛國者

女師約15歲女學生滾床　繼父目睹嚇壞

民主黨議長：眾議院展開「彈劾川普」調查

即／川普公布與烏克蘭總統通話　眾議院準備彈劾

關鍵字：

美國情報DIA中國收買利誘軍事情資北美要聞大陸要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒冥紙抗議

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　借錢度日

吸塵器假顧客抓到了！ 吳宗憲年賺20億元遭同業眼紅...他出奇招制勝

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

孫瑩瑩小三被挖「曾和阮經天戰3天」！11年前床事細節曝

MAMA舉行地點確定了！韓網狂罵：沒腦

韓國瑜嗆「挖石油誰說的？」　中油打臉了

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面