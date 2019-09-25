北海道小島離奇消失！海上保安廳搜索「只剩淺灘」　日本領海恐有變

▲Esanbe鼻北小島已變淺灘。（圖／翻攝自GoogleMap）

記者林瑩真／綜合外電報導

北海道猿拂村外海的「Esanbe鼻北小島」（エサンベ鼻北小島）離奇消失？日本海上保安廳24日搜查後，懷疑因擋不住風雪侵蝕，Esanbe鼻北小島如今只剩下餘下淺灘。不過日本領海面積目前仍維持現狀。

綜合日媒報導，Esanbe鼻北小島在1987年被發現位於北海道猿拂村外海約500公尺，高出平均海面約1.4公尺，由當局認定符合《聯合國海洋公約》的小島定義（潮漲時仍處於水面之上），並於2014年由當局命名，當時還有另外157個無人島被一同命名。

不過2018年開始，研究人員及當地居民皆表示Esanbe鼻北小島已經不見，難以確認蹤影，只剩下水深極淺的淺灘。當時當局推測，Esanbe鼻北小島恐怕是因為風雪侵蝕，或是受鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）浪潮、流冰的影響，而逐漸消失。

海上保安廳表示，將在接下來一年進行觀測潮位等調查，以退潮情況判斷該淺灘是否為低潮高地，若不屬於低潮高地，日本領海面積恐要縮小約0.03平方公里（不到一個約0.047平方公里的東京巨蛋）。只是淺灘周圍還有其他離島，因此日本領海應該能維持現狀。

另外，Esanbe鼻北小島未列入專屬經濟區（EEZ），因此不受影響，只是若Esanbe鼻北小島真的退潮也被水淹沒，日本部分海岸線可能需要重新界定，連帶影響船隻航行安全。

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