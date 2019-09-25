富士山絕景「橘黃晨光+環繞莢狀雲」　日媒驚呼：強颱的紀念品！

今朝の富士。つるし雲。 pic.twitter.com/NVn42vPGqY— Toru Miyama (@tmiyama) September 23, 2019
記者林瑩真／編譯
日本千葉、九州日前分別遭颱風侵襲，造成當地交通停駛、建築物倒塌等災情，不過24日早上，日本媒體發現日本名山「富士山」上空出現極度漂亮的晨光，以及巨大的雲朵奇觀，引起話題。
「颱風留下的紀念品嗎？」日媒報導，24日清晨的富士山吹著強勁、濕暖的西風，跨越富士山，在背風處產生氣流，因此形成了多層環繞、透鏡形狀的「莢狀雲」，加上清晨橘黃又透亮的日出，立刻成為難得一見的美景。
報導指出，由於上風處成雲、下風處雲消失，如此情況不斷循環，看起來彷彿「莢狀雲」一動也不動，不如普通的雲會被風吹散，始終停留在同一個位置，也就格外神秘。
昨日の続き 9/24撮影— 富士山写真家Ⓒ駿河屋傳兵衛 (@DenbeySurugaya) September 24, 2019
つるし雲 別バージョンです。
雲の中にはＵＦＯの巨大母船が隠 れて居るそうだ。
子機は下の赤い輪から出入りしている。
番組デレクターの矢追純一さんが言ってました？#富士山 #Nikon #mtfuji #つるし雲 #UFO pic.twitter.com/kU8jvDRhIF
另外，全因今年第17號颱風「塔巴」穿越日本海，讓日本上空覆蓋著暖濕空氣，濕度高、水蒸氣多，也就將晨光染得更紅一些，才會說如此絕景是颱風留下的紀念品。
グルグルまわる不思議— ONE-HUNDRED (@naminorioyazida) September 24, 2019
白雲 黒雲 笠雲 つるし雲#富士山タイムラプス #つるし雲 pic.twitter.com/nWWvy6oiiO