富士山絕景「橘黃晨光+環繞莢狀雲」　日媒驚呼：強颱的紀念品！

記者林瑩真／編譯

日本千葉、九州日前分別遭颱風侵襲，造成當地交通停駛、建築物倒塌等災情，不過24日早上，日本媒體發現日本名山「富士山」上空出現極度漂亮的晨光，以及巨大的雲朵奇觀，引起話題。

「颱風留下的紀念品嗎？」日媒報導，24日清晨的富士山吹著強勁、濕暖的西風，跨越富士山，在背風處產生氣流，因此形成了多層環繞、透鏡形狀的「莢狀雲」，加上清晨橘黃又透亮的日出，立刻成為難得一見的美景。

報導指出，由於上風處成雲、下風處雲消失，如此情況不斷循環，看起來彷彿「莢狀雲」一動也不動，不如普通的雲會被風吹散，始終停留在同一個位置，也就格外神秘。

另外，全因今年第17號颱風「塔巴」穿越日本海，讓日本上空覆蓋著暖濕空氣，濕度高、水蒸氣多，也就將晨光染得更紅一些，才會說如此絕景是颱風留下的紀念品。

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