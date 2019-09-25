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Google Chrome將推新遊戲頁面　經典「貪吃蛇」重現

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▲Google正在Chrome上開發一個遊戲頁面，其中也包括經典遊戲「貪吃蛇」。（圖／翻攝自9to5Google）

▲Google正在Chrome上開發一個遊戲頁面，其中也包括經典遊戲「貪吃蛇」。（圖／翻攝自9to5Google）

記者趙正瑋／綜合報導

Google Chrome瀏覽器在多年發展下，已經成為最先進的瀏覽器之一，不過也持續添加其它功能，據《9to5Google》報導，Google正在Chrome上開發一個遊戲頁面，其中也包括經典遊戲「貪吃蛇」。

此前，Google在Chrome上設計了「Chrome Dino」離線小恐龍遊戲，這款遊戲相當受歡迎，甚至被做成塑膠模型玩具，不過目前Google正在設計的Chrome新遊戲頁面與過去的稍有不同。

Google正開發名為「chrome://games」新遊戲頁面，Chrome在Android上的熱門網站或瀏覽頁面上將添加遊戲部份。目前，據悉Google正在製作經典遊戲「貪吃蛇」。

據《9to5Google》報導內容指出，chrome://games應該是一個為瀏覽器建構的精選遊戲列表。

目前尚不確定Google會釋出什麼遊戲，但顯然它已經意識到網路遊戲的重要性，不過即使在Chrome的最新版本Canary上的遊戲頁面也還無法正常運作。關於新遊戲頁面何時正式上線，目前還沒有確切時間表。

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