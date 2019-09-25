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詐騙車手領完錢車禍「3.8萬全飛了」　上訴求情法官判更重

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記者黃翊婷／綜合報導

從事水電配管工作的傅姓男子2017年7月間加入詐騙集團，期間與吳姓車手共乘一部車前往南投縣領取贓款，沒想到剛領完錢就發生車禍，他隨即丟下同夥逃跑，一審被南投地院依加重詐欺取財罪判處1年4月有期徒刑；但他覺得量刑太重並提出上訴，結果反而被台中高分院加重判處1年6月刑期，全案仍可上訴。

車禍示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲傅男與吳男在提領贓款的過程中發生車禍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，傅男加入詐騙集團擔任車手，2017年7月他搭乘彭姓同夥的車前往苗栗縣苑裡鎮，並在當地某間超商提領詐得的1萬5000元贓款；同年8月間他改搭乘吳姓同夥的車前往南投縣草屯鎮，先是在第一間超商提領3萬8000元，接著前往第二間超商提領12萬元，沒想到第二次的行動卻失敗了。

原來是楊姓受害人發現受騙，急忙報警才保住自己的存款。而吳男與傅男領不到錢隨即離開超商，卻在行經南投市光明一路與田園街的路口時，與另一輛車發生交通事故，自己也因此受傷，動彈不得；傅男見狀馬上丟下同夥逃離現場，連犯案用的金融卡、手機等工具都沒有帶走，得手的3萬8000元贓款也還留在車上。

▲▼錢包,債務,還債,卡債。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲傅男認為自己沒有前科，只是擔任車手幫忙領錢而已，希望法官能減輕刑期。

後來傅男被警方循線逮捕，一審被南投地院判處1年4月有期徒刑，但他認為，自己沒有前科，落網後也很配合偵訊、供承不諱，是真心悔悟，這樣的量刑實在是太重了，因此提出上訴，希望能減輕其刑。

不過，台中高分院法官認為，傅男正值青壯年，本應找份正當工作穩定收入，卻因為貪圖錢財加入詐騙集團，雖然他並未直接出言詐騙被害人，但車手屬於集團中不可或缺的重要角色，行為實值非難，考量到他犯後態度尚可，經濟貧寒，事後未與被害人達成和解等因素，最後加重改判處1年6月刑期，全案仍可上訴。

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