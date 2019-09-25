皮肉全爛見骨！馬國56歲男後背現大窟窿…「每天喝2瓶↑汽水」惹禍

▲穆罕默德到了大片皮肉被腐蝕後才就醫，即便富源也無法再回到原本工作崗位。（圖／翻攝自Twitter「Harian Metro」）

記者張靖榕／綜合外電報導

馬來西亞56歲男子穆罕默德（Mohd Razin Mohamed）嗜糖，每天至少要喝上2瓶汽水，結果過量的糖分對身體造成難以迴避的傷害；他送醫時右臂後方及右背的皮肉已經腐蝕潰爛，深可見骨，慘況連醫生也看傻。儘管接受皮膚移植手術能復原，穆罕默德的右臂卻無法再正常使用，也不能再繼續工作了。

根據英國《太陽報》（The Sun）報導，擔任電信工程師的穆罕默德住在吉隆坡，先前就診已經被診斷出患有「第二型糖尿病」，他仍繼續維持每天喝汽水的習慣，甚至背上遲遲無法癒合的爛瘡擴散成手掌一般大時也置之不理。

等到穆罕默德就醫時，爛瘡已經腐蝕掉他右大臂後方及右上背的大部分皮肉。雙溪毛糯（Sungai Buloh）一間當地醫院醫師接診後，立刻為穆罕默德進行手術，切除周遭受感染的皮膚，並吸乾爛瘡流出的膿血，最終救回他的右手。

穆罕默德術後表示，就醫之前他就已經因為對糖上癮而影響工作，「我喝的汽水太多了，多到曾經在工作時暈倒3次」，「這已經沒什麼好後悔了，想到最後我只怪自己攝取太多糖。」

雖然救回了穆罕默德的小命，醫師表示，他的生活再無法像以前一樣，也不能回去繼續擔任電信工程師，因為手臂已經不能正常使用。醫師指出，穆罕默德因為右後背皮膚量較少，會有疼痛等的後遺症，而他也要求病人不能再繼續「索糖無度」，否則情況會再復發。

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