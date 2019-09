狂罵民主黨「獵巫垃圾」！　 川普嗆：眾院彈劾調查對我選舉有利

▲ 美國總統川普出席聯合國大會。(圖/路透社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國總統川普(Donald Trump)被指為2020年成功連任,多此向烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)施壓。美國民主黨籍眾議院院長裴洛西(Nancy Pelosi)24日宣布,正式展開對川普的彈劾調查。忙於聯合國大會的川普則在推特上痛批,這是民主黨的「垃圾獵巫新聞」。

美國有線電視新聞網(CNN)日前報導,川普為追求個人政治利益,尋求一切能夠抹黑政敵的方法。為擊敗前副總統、民主黨總統參選人拜登(Joe Biden),川普被指八度致電澤倫斯基,要求他調查拜登的兒子杭特(Hunter)。裴洛西24日召開記者會指出,眾議院將展開調查,「沒有人能凌駕法律之上。」

The Democrats are so focused on hurting the Republican Party and the President that they are unable to get anything done because of it, including legislation on gun safety, lowering of prescription drug prices, infrastructure, etc. So bad for our Country!