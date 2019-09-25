　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

狂罵民主黨「獵巫垃圾」！　 川普嗆：眾院彈劾調查對我選舉有利

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普出席聯合國大會。（圖／路透社）

▲ 美國總統川普出席聯合國大會。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）被指為2020年成功連任，多此向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）施壓。美國民主黨籍眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）24日宣布，正式展開對川普的彈劾調查。忙於聯合國大會的川普則在推特上痛批，這是民主黨的「垃圾獵巫新聞」。

美國有線電視新聞網（CNN）日前報導，川普為追求個人政治利益，尋求一切能夠抹黑政敵的方法。為擊敗前副總統、民主黨總統參選人拜登（Joe Biden），川普被指八度致電澤倫斯基，要求他調查拜登的兒子杭特（Hunter）。裴洛西24日召開記者會指出，眾議院將展開調查，「沒有人能凌駕法律之上。」

 川普在聯合國大會場邊則對此表示，「如果她（裴洛西）這麼做，他們都說這對我的選戰有利」，且會提升他在2020大選中連任的機會。他也在推特上接連發文表示，「民主黨致力於傷害共和黨及總統，以至於他們沒辦法完成任何事，包括槍枝安全、降低處方藥價格及基礎建設有關的立法。」

川普提到，「在聯合國如此重要的一天，有很多工作要做，也有很多的成功，而民主黨就是得用更多獵巫的垃圾即時新聞來搞破壞」、「他們甚至根本沒看過（他與澤倫斯基的）通話紀錄，完全是獵巫！」、「對總統的騷擾！」，並瘋狂轉推福斯新聞的報導。

►美國如何彈劾總統一次看　程序太難「成功拉下台次數0」
►眾議院展開「彈劾川普」調查！　民主黨議長態度驟變：背叛總統誓言

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
連千毅「和警察交易照」曝光！高調出入刑事局..警界密友高層背
邱澤爆劈腿害「唐嫣自殘」！傷透4女星負評情史起底…網怒譙：渣
東森與世新產學合作　王令麟：學校、學生、產業三贏
偷刮下面濃毛「假扮8歲孤兒」！侏儒症女意圖毒死養父母
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

原住民學生疑遭師辱！印尼巴布亞省抗議至少27死　居民困起火大樓

「不想冠敗名！」他冒名代打拳擊賽　當場心臟驟停…戰死畫面曝光

不顧民間抵制東奧聲浪！　文在寅見奧會主席：南北韓盼組聯隊出戰

土耳其收500萬難民　總統亮出「男童趴沙灘屍照」2015年心碎重現！

他在公共場合爽來一根　慘被店老闆用「滅火器噴臉」霸氣滅菸

前日項鳩山友紀夫獲聘武漢大學名譽教授！　曾公開為侵華致歉

最委屈動物！雄偉犄角「插腦刺喉嚨」　盤羊長大等於自殺

狂罵民主黨「獵巫垃圾」！　 川普嗆：眾院彈劾調查對我選舉有利

35歲單親辣媽超寵6孩「爽開BMW」　嫌男人太戲劇化：沒有他們過更好！

16歲環保少女遭川普諷「非常快樂」　名嘴嗆她有病…節目道歉了

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

原住民學生疑遭師辱！印尼巴布亞省抗議至少27死　居民困起火大樓

「不想冠敗名！」他冒名代打拳擊賽　當場心臟驟停…戰死畫面曝光

不顧民間抵制東奧聲浪！　文在寅見奧會主席：南北韓盼組聯隊出戰

土耳其收500萬難民　總統亮出「男童趴沙灘屍照」2015年心碎重現！

他在公共場合爽來一根　慘被店老闆用「滅火器噴臉」霸氣滅菸

前日項鳩山友紀夫獲聘武漢大學名譽教授！　曾公開為侵華致歉

最委屈動物！雄偉犄角「插腦刺喉嚨」　盤羊長大等於自殺

狂罵民主黨「獵巫垃圾」！　 川普嗆：眾院彈劾調查對我選舉有利

35歲單親辣媽超寵6孩「爽開BMW」　嫌男人太戲劇化：沒有他們過更好！

16歲環保少女遭川普諷「非常快樂」　名嘴嗆她有病…節目道歉了

東吳、文大「連儂牆」陸港生接續爆衝突　潘文忠：違規者應依校規處置

亞洲盃女籃／中華隊要重振　華格納點名3星跳出

國1砂石車後斗廢土滑落　「綿延300m」車流紫爆！警開出10萬罰單

豬腳店槓上清真寺！桃園龍岡清真寺前　招牌奇景惹議

車高增2公分！Toyota Corolla Trek「旅行補給車」提供強大後勤力

搭上自撞火燒車　宜蘭5個月孕婦輕傷親友捏把冷汗

常會發生嗆食、嗓音沙啞嗎？　醫師：可能是聲帶退化造成

陸旅遊團美國猶他州巴士翻覆4死數十傷　台留學生張澤宏衝現場助翻譯

桃園8大公園宅身價飆　最便宜2字頭剩下2處

國民黨慰留郭台銘　蔡沁瑜：「無黨一身輕打球去」別再來勾勾纏！

金髮正妹租約到期失聯！房東破門見「滿地屎尿」嚇傻

國際熱門新聞

2歲童被保母忘車上亡　母：流產..

即／川普公布與烏克蘭總統通話　..

父跳軌「斷兩截」　童卡車底輕傷

小媽媽急診室等12hrs　胎兒..

名廚餐廳3星被斬1星！他告米其..

德國法院裁定：「宿醉」是一種疾..

女師約15歲女學生滾床　繼父目..

8歲童裸身從9樓跳下亡　父母竟..

巴基斯坦5.8強震　至少22死..

愛犬走失！夫妻辭工作花57天找..

48年來首次！我國外交官員現身..

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2..

真實孤兒怨？！　她指控養女是成..

馬國男「每天2瓶↑汽水」皮肉全..

更多熱門

相關新聞

川普諷16歲環保少女：看來很快樂

瑞典16歲少女桑伯格（Greta Thunberg）23日發表關心氣候議題的演說，她忍住淚水的模樣登上各大外媒版面。然而，美國總統川普（Donald Trump）似乎對此不以為意，他24日轉推桑伯格談話的影片，卻寫道「很高興見到！她看起來是位非常快樂的年輕女孩，期待光明美好的未來。」

老媽死了4個月　女兒藏屍地下室

為番茄爆走…美19歲女持刀追阿公

美國如何彈劾總統一次看！

為中國當間諜　美前情報官遭判10年

關鍵字：

彈劾川普北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

連千毅臉書成黑道百科！合照過的挫咧等

子宮破裂嬰死母危！醫痛喊：我不是神

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒冥紙抗議

韓打臉自己挖石油　名嘴：請直接fire幕僚吧

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

妻進產房血崩命危嬰兒亡　父磕頭哭喊：寶寶對不起！

邱澤認張鈞甯戀情！甜蜜曝進度

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　借錢度日

孫瑩瑩小三被挖「曾和阮經天戰3天」！11年前床事細節曝

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面