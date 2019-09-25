狂罵民主黨「獵巫垃圾」！　 川普嗆：眾院彈劾調查對我選舉有利

▲ 美國總統川普出席聯合國大會。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）被指為2020年成功連任，多此向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）施壓。美國民主黨籍眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）24日宣布，正式展開對川普的彈劾調查。忙於聯合國大會的川普則在推特上痛批，這是民主黨的「垃圾獵巫新聞」。

美國有線電視新聞網（CNN）日前報導，川普為追求個人政治利益，尋求一切能夠抹黑政敵的方法。為擊敗前副總統、民主黨總統參選人拜登（Joe Biden），川普被指八度致電澤倫斯基，要求他調查拜登的兒子杭特（Hunter）。裴洛西24日召開記者會指出，眾議院將展開調查，「沒有人能凌駕法律之上。」

The Democrats are so focused on hurting the Republican Party and the President that they are unable to get anything done because of it, including legislation on gun safety, lowering of prescription drug prices, infrastructure, etc. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

川普在聯合國大會場邊則對此表示，「如果她（裴洛西）這麼做，他們都說這對我的選戰有利」，且會提升他在2020大選中連任的機會。他也在推特上接連發文表示，「民主黨致力於傷害共和黨及總統，以至於他們沒辦法完成任何事，包括槍枝安全、降低處方藥價格及基礎建設有關的立法。」

川普提到，「在聯合國如此重要的一天，有很多工作要做，也有很多的成功，而民主黨就是得用更多獵巫的垃圾即時新聞來搞破壞」、「他們甚至根本沒看過（他與澤倫斯基的）通話紀錄，完全是獵巫！」、「對總統的騷擾！」，並瘋狂轉推福斯新聞的報導。

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