西班牙最高法院裁定：佛朗哥應遷墳　骨骸移出烈士谷

▲西班牙最高法庭裁定，佛朗哥的墳墓應該被遷出烈士谷（Valley of the Fallen）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

西班牙最高法院24日裁定，獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）的骨骸將要從國家陵園「烈士谷」（Valley of the Fallen）移出，遷葬到普拉多省（El Pardo）的市立公墓。佛朗哥國家基金會主席奧爾特加（Juan Chicharro Ortega）對此表示，將會持續上訴到憲法法庭，甚至歐洲人權法庭。

佛朗哥的埋葬地點，是西班牙數十年來爭論不休的議題。其家屬反對挖掘墳墓，稱如果必須遷移，希望能夠移到馬德里的阿穆德納聖母主教座堂（Almudena Cathedral），卻被法官一致否決。最高法院裁定，佛朗哥的墳墓將被遷到明哥魯比歐市立公墓（Mingorrubio Municipal Cemetery），與妻子卡門（Carmen Polo）合葬。

▲民眾聚集在最高法院外，展示內戰受害者的照片，要求政府禁止將佛朗哥埋葬在阿穆德納聖母主教座堂。（圖／達志影像／美聯社）

副總理卡爾沃（Carmen Calvo）於24日表示，「出於對雙方受害者的尊重，這對西班牙人民是一個好消息，如此一來，我們的共存才能完全合乎自由與道德。」政府發言人也向CNN透露，「已經準備好盡快展開挖掘工作。」

《衛報》報導，政治受難者加蘭特（Chato Galante）表示，這一項裁定「對於所有致力於恢復歷史記憶的人而言，都是一大滿足。」他指出，這一切只是開始，而非終點，希望能把其他長眠於烈士谷亡者的骨骸移出，「給予他們一個體面的葬禮，我們也需要看到對於佛朗哥犯罪政權的正式譴責，以及司法決議。」

▲佛朗哥的埋葬地點是西班牙社會數十年來未解的爭議。（圖／路透）

極右派「聲音黨（Vox）」黨魁阿瓦斯卡爾（Santiago Abascal）在推特上表示，「這就是社會主義運動的開始，褻瀆墳墓，挖掘仇恨，質疑君主制的合法性。只有聲音黨有勇氣在極權主義面前，捍衛自由與常識。」

佛朗哥國家基金會主席奧爾特加（Juan Chicharro Ortega）強調，將會持續支持佛朗哥的家族，並且上訴到憲法法庭，如果必要的話，甚至狀告歐洲人權法庭。他上周坦言，佛朗哥本人應該更想要被埋葬在家鄉費羅爾（Ferrol）或是家族陵園，「現在回想起來，我覺得把他埋在在那裡是一個錯誤。」

▲烈士谷中埋葬許多內戰受害者與西班牙共和國政治犯。（圖／路透）

據了解，工人社會黨（PSOE）認為，烈士谷教堂中高達490英尺（約為150公尺）的十字架紀念、讚揚佛朗哥政權，一直希望把此地轉化為內戰受害者紀念館，2018年執政後，就把這個議題列為第一優先。總理桑傑士（Pedro Sánchez）認為，這是療癒戰爭創傷的必要行動。

綜合《衛報》、CNN報導，佛朗哥從1936年至1939年的內戰中獲勝後執政，直到1975年去世，被視為二戰以後最後一名法西斯主義獨裁者。據了解，這一場內戰造成約50萬人死亡，大約3.4萬人被埋葬在烈士谷，其中包括許多西班牙共和國政治犯，當年未經家屬同意，就被葬於此地。