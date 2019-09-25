修復iOS 13災情　iOS 13.1正式版提前上線

▲iOS 13災情頻傳，使得Apple不得不讓iOS 13.1版提前上線。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

iOS 13甫上線時就災情頻傳，除了出現異常耗電、閃退等問題外，還傳出有資安漏洞的危機；也因此，原本預定在9/30才要上線的iOS 13.1，在今（25）日就被Apple推送到各終端了，用以修改諸多問題與功能改進。

根據資料顯示這次的改版在「尋找」的「本人」標籤頁中加入連結，以讓訪客登入並定位遺失的裝置；若iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 上的 iPhone 螢幕無法被驗證為Apple的全新原廠螢幕，可傳送通知。

修正了「郵件」中無法於背景下載電子郵件的問題、「訊息」的詳細資訊畫面中無法顯示照片的問題、「提醒事項」中，部分使用者無法分享iCloud列表的問題、從鎖定畫面滑動時，「相機」方向不正確旋轉等的問題。

除了上述的問題外，iOS 13.1也增添了新功能，像是透過超寬頻技術進行 AirDrop，讓使用者可以從 iPhone 11、iPhone 11 Pro 或 iPhone 11 Pro Max對準另一部來選取 AirDrop 對象。

而「捷徑」功能則是增加了「捷徑資料庫」中將包含根據使用者日常作息所建議的自動化操作、新增個人和家庭自動化操作，可根據觸發條件自動執行捷徑，以及「自動化」標籤頁中新增進階動作以支援「家庭」App 的捷徑。

蘋果地圖中的共享ETA（預計到達時間）功能，也在此一版本中實現；也就是說，未來使用者可以用內建的地圖功能，來分享預估抵達時間。

另外針對「電池健康度」，此一版本將最佳化電池充電會減少iPhone電池處於充滿狀態的時間，降低電池老化速度；為了iPhone XR、iPhone XS和iPhone XS Max所設計的效能管理功能，若發生未預期關機，使用者可停用此選項的功能；若「電池健康度」無法驗證 iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 是否已使用Apple的全新原廠電池，可傳送通知。

另一方面，除了iOS 13外，Apple今日天推送了iPad專屬的作業系統iPadOS正式版上線，若有興趣的使用者不妨也可下載這專屬於iPad的作業系統來試試。