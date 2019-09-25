　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

修復iOS 13災情　iOS 13.1正式版提前上線

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼iOS 13災情頻傳，使得Apple不得不讓iOS 13.1版提前上線。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iOS 13災情頻傳，使得Apple不得不讓iOS 13.1版提前上線。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

iOS 13甫上線時就災情頻傳，除了出現異常耗電、閃退等問題外，還傳出有資安漏洞的危機；也因此，原本預定在9/30才要上線的iOS 13.1，在今（25）日就被Apple推送到各終端了，用以修改諸多問題與功能改進。

根據資料顯示這次的改版在「尋找」的「本人」標籤頁中加入連結，以讓訪客登入並定位遺失的裝置；若iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 上的 iPhone 螢幕無法被驗證為Apple的全新原廠螢幕，可傳送通知。

修正了「郵件」中無法於背景下載電子郵件的問題、「訊息」的詳細資訊畫面中無法顯示照片的問題、「提醒事項」中，部分使用者無法分享iCloud列表的問題、從鎖定畫面滑動時，「相機」方向不正確旋轉等的問題。

除了上述的問題外，iOS 13.1也增添了新功能，像是透過超寬頻技術進行 AirDrop，讓使用者可以從 iPhone 11、iPhone 11 Pro 或 iPhone 11 Pro Max對準另一部來選取 AirDrop 對象。

而「捷徑」功能則是增加了「捷徑資料庫」中將包含根據使用者日常作息所建議的自動化操作、新增個人和家庭自動化操作，可根據觸發條件自動執行捷徑，以及「自動化」標籤頁中新增進階動作以支援「家庭」App 的捷徑。

蘋果地圖中的共享ETA（預計到達時間）功能，也在此一版本中實現；也就是說，未來使用者可以用內建的地圖功能，來分享預估抵達時間。

另外針對「電池健康度」，此一版本將最佳化電池充電會減少iPhone電池處於充滿狀態的時間，降低電池老化速度；為了iPhone XR、iPhone XS和iPhone XS Max所設計的效能管理功能，若發生未預期關機，使用者可停用此選項的功能；若「電池健康度」無法驗證 iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 是否已使用Apple的全新原廠電池，可傳送通知。

另一方面，除了iOS 13外，Apple今日天推送了iPad專屬的作業系統iPadOS正式版上線，若有興趣的使用者不妨也可下載這專屬於iPad的作業系統來試試。

ET快訊
影劇大亨黑歷史起底！「竹聯總護法」赴美狙殺作家　轉戰成大咖女
影劇大亨兒奪2.5億家產啃老　捧紅林志穎、金城武…晚年借錢度
隋棠綁骨盆40次！護理師「被說無效關門外」：2年前的款沒拿到
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

修復iOS 13災情　iOS 13.1正式版提前上線

Apple超綠　在中國大陸投資三座風電場

iPhone藍牙恐「外洩定位」　iOS 13警示大開！全APP須用戶同意才能開啟

iPhone拿2年就要換新機？　專家吐真心話！關鍵破解「等明年換5G」

放心把遙控器交給孩子　BenQ打造新概念Android TV

iPhone 11拆解大公開！電池容量比 iPhone XR 多 7%

iOS 13又爆大災情！「這個動作」讓個資被陌生人看光光

比特幣ATM大爆發　Bitcoin Depot明年在美安裝發破千台

臉書砸312億元收購新創公司CTRL-Labs　開發大腦操控技術

Google最新Pixelbook Go筆電　將配有4K螢幕、翻蓋設計

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

修復iOS 13災情　iOS 13.1正式版提前上線

Apple超綠　在中國大陸投資三座風電場

iPhone藍牙恐「外洩定位」　iOS 13警示大開！全APP須用戶同意才能開啟

iPhone拿2年就要換新機？　專家吐真心話！關鍵破解「等明年換5G」

放心把遙控器交給孩子　BenQ打造新概念Android TV

iPhone 11拆解大公開！電池容量比 iPhone XR 多 7%

iOS 13又爆大災情！「這個動作」讓個資被陌生人看光光

比特幣ATM大爆發　Bitcoin Depot明年在美安裝發破千台

臉書砸312億元收購新創公司CTRL-Labs　開發大腦操控技術

Google最新Pixelbook Go筆電　將配有4K螢幕、翻蓋設計

海軍2對同婚新人退出聯合婚禮　嚴德發：盼國人給予祝福

婆婆變態偏方逼生男孫！　38歲媳還在哺乳又中獎…「5月嬰卻胎死腹中」夫家反應超婊

鄧紫棋激推「七水修復法」　直言試了肌膚狀態變超好

台灣人酒精不耐世界第一　過量食道癌風險激增50倍

中風緊急取栓　奇美醫療體系跨院區整合機制與時間賽跑！

連千毅臉書根本黑道百科！　「合照過的挫咧等」被收押來不及刪

阿嬤遊南庄「下車看看」越走越遠！　領隊苦找半小時急報警

上腹痛炸！醫揪「急性膽囊炎」竟沒發燒、黃疸...恐致敗血症

你也是「台灣隊長」！　蔡英文首支競選影片「撿到槍」細數9大政績

三歲孩子就會撒謊！　「黑白餅乾」實驗告訴你為什麼

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

3C家電熱門新聞

iPhone新機2年一換？　專..

藍牙洩定位？iOS 13警示全..

iOS 13爆個資洩露　信用卡..

iOS更新災情　美國防部呼籲等..

新iPhone災情炸裂　他夜拍..

Apple Watch Ser..

iPhone 11開賣跳水31..

iPhone 11電池容量比 ..

蘋果iOS 13更新失敗　四招..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

比特幣ATM在美明年將破千

2.49萬iPhone 11該..

iOS 13.1正式版提前上線

手機狂掉電、莫名廣告一堆？　G..

更多熱門

相關新聞

iOS 13爆個資洩露　信用卡資料被看光

蘋果（Apple）在20日推出iOS 13，雖然這款最新作業軟體更新和添加了許多功能，不過，網路上災情頻傳，現在傳出更大的資安漏洞，使用者在添加信用卡資料後，竟然會出現別的用戶隱私資料。

陸首批iPhone 11用戶怨：以為買到暖暖包

iOS更新災情　美國防部呼籲等13.1

蘋果iOS 13更新失敗　四招解決免煩惱

iOS 13今上線　蘋果證實有洞漏

關鍵字：

iOS 13.1iOS 13iPadOS

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

吸塵器假顧客抓到了！ 吳宗憲年賺20億元遭同業眼紅...他出奇招制勝

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　借錢度日

MAMA舉行地點確定了！韓網狂罵：沒腦

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒冥紙抗議

韓國瑜嗆「挖石油誰說的？」　中油打臉了

連千毅授權書4大疑點　陳斐娟笑翻

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面