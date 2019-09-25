臉書擬定Libra儲備貨幣組成比例！美元佔50％、歐日英星幣皆上榜　人民幣缺席

▲臉書最近公佈Libra儲備貨幣組成比例，美元就佔了50％。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

自臉書（Facebook）計劃推出加密數位貨幣「Libra」後，即在金融界與政界掀起一大論戰。不過臉書最近公佈Libra儲備貨幣組成比例，美元就佔了50％，其餘也包括歐元、日圓、英鎊和新加坡幣，不過卻沒有人民幣或港幣。

據《路透》報導，目前正值中美關係緊張時期，或許是因為考量到美國政府的態度以及那些擔憂中國大陸操縱匯率影響經濟的國家，所以Libra的一籃子貨幣中沒納入人民幣。

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Libra儲備貨幣組成比例為，美元50％、歐元18％、日圓14％、英鎊11％、新加坡幣7％，而且預計會以現金或短期債券形式保存 。

不過，雖然臉書公佈Libra儲備貨幣組成比例，但德、法兩國宣稱將抵制虛擬貨幣以保護金融安全、投資者。

此外，兩國皆認為，臉書的計劃「似乎考慮不周」，並認為數據資訊的安全問題依然還沒有得到解決，不應在歐洲開放。而且，德、法代表也表示貨幣屬於國家主權，不應由私人企業掌握。

《路透》報導內容指出，由現金和短期政府債券支撐的Libra，與其它加密貨幣相比波動性將更小、更穩定。

但是，全球監管單位依然擔憂Libra的問世會對世界金融體系造成破壞性影響。

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