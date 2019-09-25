酒鬼喝掛放心請假！　德國法院認證：「宿醉是一種疾病」

▲德國法蘭克福地方高等法院裁定，宿醉是一種疾病。（圖／免費圖庫Pexels）

記者吳美依／綜合外電報導

德國法蘭克福（Frankfurt）地方高等法院23日裁定，宿醉是一種疾病，宣稱對此具有療效的營養品、產品或食物已經違法，屬於「不實廣告」。根據了解，法庭認為，如果症狀「對於身體正常活動與狀態，有著任何輕微或暫時性的干擾」，就會被定義為生病。

法院認為，宿醉造成的頭痛、噁心、疲倦，雖然通常不會被診斷出來，但卻和身體正常標準不符，即使非常輕微，也已經造成干擾。此外，這些症狀「不是身體狀態起起伏伏的自然結果，而是攝取酒精，也就是一種有害物質的結果」，因此屬於一種疾病。

▲法院認為，宣稱營養品可以治療宿醉，已經觸法。（圖／免費圖庫Pixabay）

法院進一步指出，直接或間接地宣稱食物、營養補充品能夠治癒人類疾病，已經觸犯德國法律，裁定該公司主張產品可以「治療」宿醉的行為，涉嫌「不實廣告」。據了解，全案仍可上訴。

根據《紐約時報》，一間公司推出「抗宿醉藥品」，主張產品中「含有抗氧化劑、電解質和維他命的植物萃取物」，可以對抗噁心、頭痛和倦意等症狀，卻被消費者監督機構告上法庭。但是，報導中也指出，此案原告與被告的身分或名稱，都沒有被公布。

▲美國國家酒精濫用和酒精中毒研究所認為，預防宿醉的最好方法，就是不要喝酒。（圖／免費圖庫Pixabay）

CNN報導，美國國家酒精濫用和酒精中毒研究所（NIAAA）表示，目前沒有任何方法可以有效消除宿醉，唯一的預防措施，就是打從一開始就不要買醉。其記者也為此採訪醫師，對方指出，攝取富含維他命A、鉀和鋅的食物，可以補充酒精阻止身體吸收的養分，此外，由於酒精會造成脫水，因此隔天早上多喝水也非常重要。

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