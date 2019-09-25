韓國瑜怨中央醜化高雄害觀光　徐國勇：是你在破壞自己的形象

記者楊蕓／台北報導

高雄市長韓國瑜日前針對「直播主之亂」，質疑中央介入處理會醜化高雄、影響觀光。對此，內政部長徐國勇25日受訪時回應，治安做得好，形象才能提升，重批「不要說別人破壞你的形象，是你自己在破壞自己的形象」，呼籲韓國瑜不要導因為果，隨便就掛上政治操作，「我不禁想問，是誰在政治操作，是不是講這句話的人在政治操作。」

高雄近期發生「直播主之亂」，治安亮紅燈，警政署因此南下進駐高雄，高雄市長韓國瑜日前開直播時忍不住抱怨，「照你警政署這種做法，把高雄城市醜化成這樣，誰敢來觀光？」

徐國勇受訪時回應，第一時間警政署派人下去處理，當時治安確實有相當大的隱憂，他感謝警察的辛苦，抑制可能發生的幫派火拼，目前已逮補將近70人，其中收押10個人。此外，對於部分具有幫派背景的直播主，警政署將會過濾出來做相關的查證、盤點。

對於韓國瑜質疑影響觀光，徐國勇話鋒一轉表示，治安問題是中央地方一起配合，治安做得好，形象才能提升，「如果不重視治安，治安做不好，不要說別人破壞你的形象，是你自己在破壞自己的形象。」

不過，國民黨立委質疑是在搗亂韓國瑜選情。徐國勇強調，沒有人會亂他的選情，誰在亂誰的選情，要問他自己，別人沒有辦法亂他，「抓了70個人就有10個人收押，請問治安是不是應該整頓？當上百個以上的黑道要火拼的時候，該不該抓？問一下人民，人民就是最後的仲裁者。」

徐國勇表示，這些人抓了以後，形象會不會更好、觀光會不會增加，問一下人民就會知道，「當幾十個黑衣人在夜市晃，你會去逛夜市嗎？當警察把這些黑道壓制了以後，夜市一片平靜，生意很好做，安居了自然就樂業了，你自然就會去逛夜市。」

徐國勇強調，治安沒有作為才會影響觀光，改善治安是增加觀光、增加形象，呼籲韓國瑜不要導因為果、因果錯亂，也不要做不正當的連結，隨便就掛上政治操作，「當他在講政治操作，我也不禁想問，是誰在政治操作，是不是講這句話的人在政治操作。」

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

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