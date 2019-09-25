非軍事區曾象徵兩韓分裂　文在寅提議打造「國際和平地帶」盼共同繁榮

▲ 文在寅於聯合國大會發表演說。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

「建構國際和平地有助於保障北韓的體制安全，同時南韓也能得到永久和平。」南韓總統文在寅出訪美國，24日於紐約聯合國總部出席第74屆聯合國大會，發表演說時向台下各國領袖提議，將象徵分裂的非軍事區（DMZ）打造成國際和平地帶，做為達成朝鮮半島和平的墊腳石。

《韓聯社》指出，文在寅此言用意是為呼籲國際社會，一同為建立保障北韓安全的體制努力，也是為吸引北韓重啟無核化協商的誘餌。此外，若北韓美國對話與兩韓關係如文在寅政府所期待，互相牽動且逐漸好轉，國際和平也就象徵朝鮮半島共同繁榮。

文在寅24日向聯合國及所有會員國提出此構想，具體內容包括推動兩韓共同向聯合國教科文組織申請將DMZ登記為世界遺產、將連接板門店及開城間的地區指定為和平協力區、與聯合國地雷行動處共同拆除DMZ地雷及使聯合國和平、生態與文化機構落戶等。

文在寅說明，韓軍獨力清除DMZ的地雷將耗時長達15年，但若與聯合國地雷行動處等國際機構合作，便有望加快速度，也能保障過程的透明度及安全性，使DMZ成為國際合作的典範。

事實上，這並非文在寅首次提出此想法。他與北韓領導人金正恩在2018年4月27日南北韓峰會後簽署的《板門店宣言》中就有「將非軍事區打造成實質和平地帶」的文字；同年9月19日兩韓簽署《軍事協議書》，也在DMZ展開掃雷作業。分析指出，文在寅24日再度提及此事即是為了進一步推動《板門店宣言》。

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