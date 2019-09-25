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台灣未獲ICAO邀請　國民黨：外交困境擺在眼前是事實

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▲▼ 國際民航組織（ICAO）。（圖／達志影像／美聯社）

▲國際民航組織（ICAO）。（圖／達志影像／美聯社）

記者徐政璿／台北報導

國際民航組織（ICAO）自9月24日起召開為期11天的大會，台灣未能與會。國民黨表示，面對中國大陸的強勢打壓，蔡政府若是堅持與對岸的對抗路線，就必須向全民說明台灣外交困局的解決方案，甚至要民眾做好未來台灣國際空間可能持續萎縮的心理準備。國民黨並譴責大陸當局處處杯葛台灣參加國際組織，壓縮台灣國際生存空間，呼籲大陸當局應該以兩岸人民福祉為依歸，勿升高兩岸緊張情緒。

國民黨強調，對照先前索羅門、吉里巴斯在一週內接連與我斷交，蔡政府無視外界究責的聲浪，此時將外交人員受邀進聯合國聆聽演說視為「重大外交突破」，令人格外悲哀，也驚訝行政院長眼界如此狹隘，國民黨呼籲蔡政府別把人民當傻瓜，台灣的國際空間，不是自嗨就得以維持。

國民黨表示，馬英九政府執政八年，推動兩岸和解、活路外交，台灣國際空間大為增長，不僅能以觀察員身分獲邀出席世界衛生大會（WHA），還以理事會主席「特邀貴賓」身份出席ICAO大會，皆為中華民國退出聯合國40多年來的首例，對台灣人民的健康、飛安等具有實質助益；反觀蔡政府上任三年多，在外交層面上有什麼拿得出的成績？

國民黨說，此次ICAO大會，我方無法參與令人遺憾，多國發聲支持台灣加入，以及41位美國眾議院議員聯名致函聲援台灣，都讓國人銘感在心，但台灣的外交困局仍是擺在眼前的事實。因此，除了政府派出代表團到當地召開國際記者會，持續傳達參與決心之外，國人也深切期待執政者能拿出具體方案策略，真正為台灣的外交困境找出路。

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