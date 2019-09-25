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中美高層級磋商前夕　陸宣布：支持相關企業採購美國、豬肉等農產品

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▲▼中美關係,貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美貿易談判將在10月初登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）稍早表示，美國與中國國務院副總理劉鶴的中美貿易談判，將在10月7日於華盛頓展開。大陸相關單位昨（24）日深夜發布消息指，支持企業繼續採購美國黃豆、豬肉等農產品，並予以加徵關稅排除。除了談判前釋出善意外，中方也喊話，盼雙方相向而行，「為兩國農業合作和其他領域合作創造有利條件。」

據《新華社》報導，大陸國家發展改革委、商務部相關方面得知，日前美方公佈了三份對中國加徵關稅商品的排除清單，涉及400多項商品，「中方支持相關企業繼續按照市場化原則和WTO規則，自美採購一定數量大豆、豬肉及製品等農產品，國務院關稅稅則委員會將繼續對上述採購予以加徵關稅排除。」

▼大陸相關單位支持企業採購大豆等農產品。（圖／路透）

▲▼ 美國大豆,大豆。（圖／路透）

中方有關部門表示，「中國市場容量大，進口美國優質農產品前景廣闊，希望美方繼續與中方相向而行，為兩國農業合作和其他領域合作創造有利條件。」

外媒曾提到，有消息人士透露，中美副部長級貿易磋商結束後，中國進口商同意購買了60萬噸美國大豆，預計將於10月至12月從太平洋沿岸西北部的出口碼頭付運。中方採購黃豆或豬肉等美國農產品，被視為中美達成協議的重點，10月份的會談將決定兩國是否會尋找到解決方案，還是給對方的商品徵收新的或提高關稅。

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