爺孫買遊戲機！國小弟「超齡懂事」暖哭店員：打趴屁孩　網跪讚家教...沒白疼

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爺孫上門購機！國小弟「超齡懂事」暖哭店員：打趴屁孩　網讚爆家教...沒白疼

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▲爺孫上門購機！國小弟「超齡懂事」暖哭店員：打趴屁孩　網讚爆家教...沒白疼（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

▲原來孫子怕爺爺花大錢，只想買便宜的遊戲機！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

網搜小組／劉維榛報導

孩子從小養成知足常樂的習性，未來一定是國家棟樑！一名電信門市女店員透露，日前遇到一對祖孫要上門購機，本以為孫子會獅子大開口，要買最流行、最昂貴的手機，豈料，孩子只想買「最便宜的遊戲機」，話語間透露著超齡的思維，讓原PO感動爆表。

「這組客人我真的印象深刻！」這名女網友在臉書《爆廢公社二館》分享超暖故事，當時一位年邁爺爺走上門，身旁還跟著一位讀國小的金孫，緩緩說著「要讓孫子挑喜歡的，價錢不打緊！」閱人無數的原PO，一眼就能斷定爺爺疼孫如命，「遇到這種客人是非常好推的，基本上只要孫子點頭，業績就到手了！」

請繼續往下閱讀...

由於這是工作的日常，正當原PO打著如意算盤時，怎料弟弟超乎年齡乖巧懂事，直呼「我只是要玩遊戲的，買最便宜的就好。」原PO一臉震驚反問，「如果只是玩遊戲，那要不要直接買遊戲機呢？」一旁的爺爺趕緊答腔「要不要？還是爺爺買遊戲機給你？」

殊不知，小孫子只擔心長輩破費，疑惑再問「遊戲機很貴嗎？」原PO則輕聲解釋「大概一萬多元上下唷」，結果小孫子還是怕買貴了，囔囔著「那有沒有便宜的手機就好？」此話一出，讓原PO感動到無法自拔，直言「年紀小又懂事，跟那些一進來就吵著要拿iPhone的屁孩，根本天壤之別啊！」

為了不讓爺爺花大錢，原PO發揮專業精神，「我挑了一支不貴，CP值又高的手機給他」，並貼心分享網路熱點，以讓小孫子線上申辦Google帳號。最後祖孫倆離去前，原PO不忘熱情叮嚀，「你下載一些你想玩的遊戲，回家就可以玩囉！以後如果需要網路也可以來這裡找我唷！」

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▲爺孫上門購機！國小弟「超齡懂事」暖哭店員：打趴屁孩　網讚爆家教...沒白疼（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

▲網讚爆家教，爺爺沒白疼！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

正能量無限噴發，讓大批網友暖上心頭，紛紛紅了眼眶回應「孫子好懂事，替阿公省錢」、「好懂事啊！真的是家庭教育做的很好」、「瞬間打趴那哀鳳的屁孩！switch比哀鳳好玩」、「家裡的教育或者是經濟狀況，如實的反應在孩子的身上」、「現在這種小孩很少了」、「不可多得的好孩子」、「 國家未來的主人翁」、「知足的孩子啊」、「貼心的客人+暖心的店家」、「你很有良心，沒有為了業績推銷隨便推銷，讚讚」、「家教很好，阿公內心應該很欣慰」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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