仁川也失守！南韓非洲豬瘟1周爆5例　北韓防疫消極「全境淪陷」

▲ 南韓防疫當局加緊腳步消毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓17日爆出首例非洲豬瘟，政府立即採取緊急防疫措施，但鄰近北韓的京畿道北部坡州市、漣川郡及金浦市相繼淪陷，24日仁川江華郡也出現確診病例，一周內全國累積已有5例。隔著軍事分界線相望的北韓疫情更是全面失控。

《韓聯社》報導，農林畜產檢疫本部經過精密檢測後，24日晚間7時30分宣布仁川江華島松海面一家養豬場採樣分析結果為陽性，確定感染非洲豬瘟，成為坡州2例、漣川1例及金浦1例後的第5起確診病例。

仁川保健環境研究院派出家畜防疫官，限制當地居民、家畜及車輛進出；該養豬場飼養的388頭豬則預計今（25日）早全數撲殺及掩埋。當局23日起也派人24小時守在連結金浦市與江華島的江華草芝大橋，為所有進出的車輛消毒。

▲ 靠近北韓的4個行政區淪陷，京畿道北部其他地區全數列入重點防疫區。（圖／翻攝自Google Maps）

包括江華郡及甕津郡在內，仁川5個郡及區目前有43處養豬場，共飼養43108頭豬，其中高達81.4%都集中在江華郡。今早最新消息指出，江華郡又有養豬戶向當局通報出現疑似病例，檢測結果最快下午出爐。

另一方面，南韓國家情報院24日指出，北韓5月向國際機構通報出現非洲豬瘟病例，但似乎並未採取防疫措施。徵兆顯示，非洲豬瘟已經擴散到北韓全境，平安北道更是連一頭豬都不剩，「幾乎可說是沒有任何人有肉吃。」南韓有意與北韓聯手防疫，但有鑑於平壤當局態度消極，合作恐怕並不容易。