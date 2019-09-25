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ICAO大會「台灣只能站門口吹風」　美官員憤怒聯署：中國外交手段太自私！

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▲台灣在ICAO上傳達訴求。（圖／翻攝自臉書＠加拿大夢特婁台灣同鄉會 Taiwanese-Canadian Association Of Great Montreal）

記者陳亭伃／綜合報導

國際民航組織（ICAO）日前召開，台灣過去曾在2013年受邀出席，2016年開始受到中國施壓，遭到拒絕參加。美國國會41位跨黨派眾議員聯名致函給美國國務卿蓬佩奧，希望可以警告中國政府，切勿為了自己的外交政策，而危害國際飛航安全。

綜合外媒報導，該封聯名信函由眾議院「國會台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）發起，與多位國會高階意願連署。信中指出，所屬台灣的「台北飛航情報區」去年就提供175萬架次的飛機、6890萬人次旅客服務，桃園國際機場去年旅客與貨運量方面也被列為全球第11大、及第5大繁忙機場。

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對於台灣已經二度遭到中國阻擾參加ICAO，連署的議員表示，台灣在區域飛航扮演相當重要的角色，一起參加大會討論是必須的，排除台灣參與ICAO有關飛安及經濟議題的討論，將導致ICAO規範執行上的延誤，也會阻礙「台北飛航情報區」與亞洲民航架構的無縫整合。

此外，連署的議員也表示，中國政府自私的外交政策，不僅剝奪國際社會得到台灣的貢獻，更是危害台北飛航情報區成千上萬的旅客安全，「飛安不該是政治議題」希望蓬佩澳與運輸部長趙小蘭重視此問題。

▲▼ 國際民航組織（ICAO）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 國際民航組織（ICAO）大會上美國官員連署抗議中國自私的外交手段。（圖／達志影像／美聯社）

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