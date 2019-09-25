土耳其收500萬難民　總統亮出「男童趴沙灘屍照」2015年心碎重現！

▲敘利亞難民亞藍沙灘伏屍照。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

難民問題始終無解。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）24日在聯合國大會演說時，特別針對敘利亞庫德族小男孩死亡一事做出演說，希望國際可以重視男民問題，並且呼籲全球支持安卡拉致力避免敘利亞西北部伊德利布省再度爆發難民潮。

綜合外媒報導，土耳其被稱為是對難民最友善的國家，接納逃離衝突、飢餓、迫害的500萬人，幾乎是超過美國29州人口總合。艾爾段在演說出提到，庫德族3歲男童亞藍（Aylan Kurdi）當時跟著家人逃難，最後卻橫屍沙灘上，「亞藍很快就被遺忘，這樣的情況某一天都可能重演」希望國際可以重視移民危機與難民問題。

小亞藍2015年跟父母前往希臘的途中，溺斃在地中海，接著遺體被沖到土耳其博德魯姆（Bodrum）沙灘上，當時照片震驚全球，一度相當重視難民問題，但隨著熱度與時間過去，亞藍的故事似乎已經快要被世人遺忘。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）23日宣布敘利亞政府與反對勢力已就組成敘利亞憲法委員會達成共識。而艾爾段就是希望這個委員會可以正常運作，讓敘利亞得到平靜。

此外，艾爾段還表示，國際社會和聯合國應該對巴勒斯坦人提供具體支持。他說：「如果連自己對以色列的決議都實踐不了，那麼聯合國的角色和觀點何在？」