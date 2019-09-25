太太做完手術需包尿布　懶尪一句「我不會」擺爛...網全心寒：嫁錯人

▲尿布示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

手術完的病人除了需要家人的照顧，內心更是要保持在穩定的狀態。不過一名網友就目擊先生不願意幫太太包尿布的一幕，原因是因為他「不會做」，但是也絲毫沒有要學習的樣子，讓上千名網友狂吐槽「不會就學啊」、「理直氣壯欸」。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己在醫院時，無意間聽到對面床的夫妻對話。原來老婆做了心導管手術後，手腳都不能動，無法自行如廁，必須包著尿布，沒想到先生這時卻丟下「我不會包」擺爛，還好最後一旁有好心護士幫忙包。

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包完之後，太太問先生「你以前都沒包過小孩的嗎？」先生則表示「妳哪時有看過我幫小孩包尿布？」還說太太在包的時候自己根本就沒有觀摩過。眼看男子似乎沒有想學習的心，一席話也讓原PO聽了都替那位太太傻眼，「我爸都會幫小孩包尿布了，還好我老公會幫我包。」

▲原PO在病房看見令人嘆氣的一幕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出，網友們都搖頭嘆氣，表示「那位老公笑死，理直氣壯」、「要去學啊！不要這樣」、「老婆都這樣了還不願意做」、「我女兒都會幫她的娃娃包了」、「看肯不肯學吧！不是會不會的問題」、「嫁錯人了」、「護理師人太好，我們這邊叫我們要學，下次就不幫忙了」。

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