育兒最真實開箱！　兒女「笑躺鈔票城牆」…爸媽一看笑著流淚：開學就沒了

▲其實養小孩最需要的就是錢。（圖／網友Tracy Huang授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

最近各式各樣的開箱文讓人看得眼花撩亂，高雄一位媽媽昨晚PO出關於「養育小孩」的最實際開箱，照片中可見，兒子和女兒相親相愛的躺在中間，周圍全被白花花的鈔票包圍，整個畫面有數不清的「小朋友」，讓許多爸媽看了充滿共鳴。這位媽媽還在文中喊話，「各位爸爸媽媽加油，一起花好花滿！」

她在臉書社團「爆廢公社」表示，近日大大小小的開箱文很多，但她這張一定最實際，「我完全懂這些不夠還差很多，整疊的可能要貸款下來擺了！」先前很多爸媽幫小孩拍開箱，身邊都是擺滿嬰兒用品、尿布、玩具等等，但其實養小孩最必備的就是錢，果然是史上最燒錢開箱，而且還絕對不能退貨。

▲其他爸媽都心有戚戚焉。（圖／翻攝自爆廢公社）



網友看到照片都認同地說，「這是我看過最中肯的開箱了！可愛～」「勸世文。」「一張張不夠，要一綑綑才對…」「 這最真實最實際！」「一針見血啊！」「小孩的東西真的都是錢堆出來的。」「第一次開箱有想哭哭的感覺。」「這個開箱成本超級貴，而且還要開20年以上。」「 完全正解！爸媽的血淚史。」

還有人認真數出畫面中64張鈔票，總共6萬4000元，「數完了，發現這些一開學就沒了。」「繳完幼稚園學費立馬吃土了。」「身上隨時要有64張千元鈔，也不是每個人都行的。」原PO則無奈回應，「其實準備了100張，但是不夠位置擺哈哈。」

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