影劇大亨黑歷史起底！「竹聯總護法」赴美狙殺華裔作家　轉戰娛樂成大咖女星乾爹

▲曾在演藝圈呼風喚雨的吳敦，同時是賈靜雯、張檬等女星的乾爹。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／周刊王

長宏影視總裁吳敦出面控訴大兒子吳庭言霸佔2億5000萬房產，如今已遞狀控告愛兒，更得借貸度日。而吳敦可是不折不扣的「傳奇人物」，他年輕時是竹聯幫總護法，犯下江南案而入獄，出獄後一路打拚成影劇大亨，更與多位女星關係密切，還是賈靜雯、張檬等女星的乾爹。

吳敦出生書香門第，年輕時卻過著江湖廝殺的日子，被道上敬稱為「鬼見愁」，更因此受竹聯幫主陳啟禮賞賜，坐上總護法位置，最廣為人知的，則當屬震驚全球的江南案。

1984年8月，陳啟禮帶著吳敦和董桂森到美國進行「鋤奸計畫」，跟蹤筆名江南的美籍華裔作家劉宜良多時，在同年10月15日上午當街狙殺劉宜良，董朝劉眉心開一槍，吳敦再往其胸、腹部補二槍。

3人返台，美國聯邦調查局也對此案進行調查，董桂森此後潛逃海外，案情越演越烈，多名情報局高階官員也涉案，台美關係更跌到谷底，陳吳二人則入獄受審，雖被判無期徒刑，但經過大赦減刑，二人監禁6年多後就出獄。

▲吳敦入獄時原本心懷憂憤，但他在牢中不斷閱讀，這段囹圄生涯成為生命中的轉捩點。

吳敦回憶，在進台北看守所前，他和陳啟禮滿腹悲憤，不理解「愛國行動」竟要服刑，幾乎與矯正人員發生衝突，最終因典獄長出面，表示陳吳是「全國5萬犯人中，唯二不是因不名譽犯罪而入監」，這句話讓陳吳態度軟化，這段桎梏生涯卻成為吳敦生命的重要轉折。

在苦牢中，吳敦受陳啟禮的啟發而不斷閱讀，他不斷被陳啟禮要求看書，從《資治通鑑》、《論語》和《四書》開始，再到古今中外各種名著經典，在書香不斷薰陶下，吳敦出獄後決定退出江湖，進而投身演藝事業。

吳敦先後製作上百部電影和戲劇，包括《旋風小子》、《新烏龍院》，以及蘇有朋和賈靜雯合演的《新倚天屠龍記》，每一部都膾炙人口，在當時引發轟動，耀眼成績則讓他成為當之無愧的影劇大亨，他還到大學講課，講師費更拿來做為孝敬父親的生日禮物。

▲吳敦曾是轟動一時的江南案兇手，與竹聯幫精神領袖陳啟禮一同入獄。

吳敦有過二段婚姻，1991年與當紅的主持人許佩容結婚，1996結束婚姻關係，此後有與多位女星關係匪淺，除傳出與鄭家榆交往，還是賈靜雯、張檬的乾爹，而他同樣擁有精準視人眼光，捧紅金城武、林志穎、釋小龍和郝劭文等當代紅星。

▲吳敦曾拍攝《新烏龍院》等膾炙人口作品，也捧紅釋小龍、郝劭文等巨星。

但吳敦出資、朱延平執導的《刺陵》慘遭滑鐵盧，雖找來周杰倫、林志玲等大咖加持，票房卻極為慘澹，長宏更在2012年爆出財務問題，在此事解決後，吳敦也因自身健康狀況而鮮少出現在銀光幕前，沒想到再次現身，竟是將家醜搬上檯面。

本刊致電吳庭言但無人接聽，後改傳簡訊告知，吳庭言相隔超過16小時才回應，表示：「不管他怎麼說，我還是會善盡扶養之責，謝謝關心。」

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