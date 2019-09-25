　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影劇大亨黑歷史起底！「竹聯總護法」赴美狙殺華裔作家　轉戰娛樂成大咖女星乾爹

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲曾在演藝圈呼風喚雨的吳敦，同時是賈靜雯、張檬等女星的乾爹。（圖／周刊王提供，下同）

圖、文／周刊王

長宏影視總裁吳敦出面控訴大兒子吳庭言霸佔2億5000萬房產，如今已遞狀控告愛兒，更得借貸度日。而吳敦可是不折不扣的「傳奇人物」，他年輕時是竹聯幫總護法，犯下江南案而入獄，出獄後一路打拚成影劇大亨，更與多位女星關係密切，還是賈靜雯、張檬等女星的乾爹。

吳敦出生書香門第，年輕時卻過著江湖廝殺的日子，被道上敬稱為「鬼見愁」，更因此受竹聯幫主陳啟禮賞賜，坐上總護法位置，最廣為人知的，則當屬震驚全球的江南案。

1984年8月，陳啟禮帶著吳敦和董桂森到美國進行「鋤奸計畫」，跟蹤筆名江南的美籍華裔作家劉宜良多時，在同年10月15日上午當街狙殺劉宜良，董朝劉眉心開一槍，吳敦再往其胸、腹部補二槍。

3人返台，美國聯邦調查局也對此案進行調查，董桂森此後潛逃海外，案情越演越烈，多名情報局高階官員也涉案，台美關係更跌到谷底，陳吳二人則入獄受審，雖被判無期徒刑，但經過大赦減刑，二人監禁6年多後就出獄。

吳敦入獄時原本心懷憂憤，但他在牢中不斷閱讀，這段囹圄生涯成為生命中的轉捩點。（圖／報系資料照）

▲吳敦入獄時原本心懷憂憤，但他在牢中不斷閱讀，這段囹圄生涯成為生命中的轉捩點。

吳敦回憶，在進台北看守所前，他和陳啟禮滿腹悲憤，不理解「愛國行動」竟要服刑，幾乎與矯正人員發生衝突，最終因典獄長出面，表示陳吳是「全國5萬犯人中，唯二不是因不名譽犯罪而入監」，這句話讓陳吳態度軟化，這段桎梏生涯卻成為吳敦生命的重要轉折。

在苦牢中，吳敦受陳啟禮的啟發而不斷閱讀，他不斷被陳啟禮要求看書，從《資治通鑑》、《論語》和《四書》開始，再到古今中外各種名著經典，在書香不斷薰陶下，吳敦出獄後決定退出江湖，進而投身演藝事業。

吳敦先後製作上百部電影和戲劇，包括《旋風小子》、《新烏龍院》，以及蘇有朋和賈靜雯合演的《新倚天屠龍記》，每一部都膾炙人口，在當時引發轟動，耀眼成績則讓他成為當之無愧的影劇大亨，他還到大學講課，講師費更拿來做為孝敬父親的生日禮物。

吳敦曾是轟動一時的江南案兇手，與竹聯幫精神領袖陳啟禮一同入獄。（圖／報系資料照）

▲吳敦曾是轟動一時的江南案兇手，與竹聯幫精神領袖陳啟禮一同入獄。

吳敦有過二段婚姻，1991年與當紅的主持人許佩容結婚，1996結束婚姻關係，此後有與多位女星關係匪淺，除傳出與鄭家榆交往，還是賈靜雯、張檬的乾爹，而他同樣擁有精準視人眼光，捧紅金城武、林志穎、釋小龍和郝劭文等當代紅星。

吳敦曾拍攝《新烏龍院》等膾炙人口作品，也捧紅釋小龍、郝劭文等巨星。（圖／長宏提供）

▲吳敦曾拍攝《新烏龍院》等膾炙人口作品，也捧紅釋小龍、郝劭文等巨星。

但吳敦出資、朱延平執導的《刺陵》慘遭滑鐵盧，雖找來周杰倫、林志玲等大咖加持，票房卻極為慘澹，長宏更在2012年爆出財務問題，在此事解決後，吳敦也因自身健康狀況而鮮少出現在銀光幕前，沒想到再次現身，竟是將家醜搬上檯面。

本刊致電吳庭言但無人接聽，後改傳簡訊告知，吳庭言相隔超過16小時才回應，表示：「不管他怎麼說，我還是會善盡扶養之責，謝謝關心。」

延伸閱讀

【大亨悲歌6】跨海向親家求救　準媳婦嗆：來就報公安抓你
【保外就醫黑幕2】每5人就掛1個　花蓮受刑犯感冒枉死
【928檔期房市暴衝5】投資客不見了！北市豪宅台商家族搶買

ET快訊
影劇大亨黑歷史起底！「竹聯總護法」赴美狙殺作家　轉戰成大咖女
影劇大亨兒奪2.5億家產啃老　捧紅林志穎、金城武…晚年借錢度
隋棠綁骨盆40次！護理師「被說無效關門外」：2年前的款沒拿到
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

阿嬤遊南庄「下車看看」越走越遠！　領隊苦找半小時急報警

影劇大亨黑歷史起底！「竹聯總護法」赴美狙殺華裔作家　轉戰娛樂成大咖女星乾爹

嗆警「她是不是給你紅包」　女住戶上訴反多關25天再賠12萬

違停接12張罰單噴7200元　大里男提告：警察是人民保母！有義務告知移車？

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　捧紅林志穎、金城武…晚年淒涼借錢度日

陸女專嫁老榮民…夫死改當「養女」　22個月爽花835萬

單親辣媽嫁2週被軟禁…Google才知「老公結5次婚」　2女友同地墜樓亡

愛上「手遊女神」　網友殺到醫院告白被打槍：亂到妳離婚…二度性侵

北商大校長爆「濫權自肥」5年敗光2億　學生大便沒紙、年節禮券變米果

產婦子宮破裂命危！男嬰「臉色發黑」亡　家屬怒圍醫院撒冥紙

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

阿嬤遊南庄「下車看看」越走越遠！　領隊苦找半小時急報警

影劇大亨黑歷史起底！「竹聯總護法」赴美狙殺華裔作家　轉戰娛樂成大咖女星乾爹

嗆警「她是不是給你紅包」　女住戶上訴反多關25天再賠12萬

違停接12張罰單噴7200元　大里男提告：警察是人民保母！有義務告知移車？

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　捧紅林志穎、金城武…晚年淒涼借錢度日

陸女專嫁老榮民…夫死改當「養女」　22個月爽花835萬

單親辣媽嫁2週被軟禁…Google才知「老公結5次婚」　2女友同地墜樓亡

愛上「手遊女神」　網友殺到醫院告白被打槍：亂到妳離婚…二度性侵

北商大校長爆「濫權自肥」5年敗光2億　學生大便沒紙、年節禮券變米果

產婦子宮破裂命危！男嬰「臉色發黑」亡　家屬怒圍醫院撒冥紙

海軍2對同婚新人退出聯合婚禮　嚴德發：盼國人給予祝福

婆婆變態偏方逼生男孫！　38歲媳還在哺乳又中獎…「5月嬰卻胎死腹中」夫家反應超婊

鄧紫棋激推「七水修復法」　直言試了肌膚狀態變超好

台灣人酒精不耐世界第一　過量食道癌風險激增50倍

中風緊急取栓　奇美醫療體系跨院區整合機制與時間賽跑！

連千毅臉書根本黑道百科！　「合照過的挫咧等」被收押來不及刪

阿嬤遊南庄「下車看看」越走越遠！　領隊苦找半小時急報警

上腹痛炸！醫揪「急性膽囊炎」竟沒發燒、黃疸...恐致敗血症

你也是「台灣隊長」！　蔡英文首支競選影片「撿到槍」細數9大政績

三歲孩子就會撒謊！　「黑白餅乾」實驗告訴你為什麼

國中生「公主抱」同學從學校4樓拋下　他臟器摔爛、四肢變形

社會熱門新聞

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億..

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒..

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱..

即／台大驚傳墜樓！20歲女墜落..

連千毅之亂3天　起因竟是「超級..

國小男師猛追人妻！進摩鐵數度瘋..

淡水2歲女童呆愣險遭拐？陌生女..

北商大校長爆「濫權自肥」　5年..

單親辣媽嫁2週被軟禁　Goog..

愛心、美女都沒了　連千毅遭押「..

愛上手遊女神　網友殺到醫院告白..

連千毅砸店傳竹聯幫帶隊　「源哥..

遭生母男友虐打！女童大腿骨「穿..

網紅穿警服拍片遭檢舉　「How..

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

吸塵器假顧客抓到了！ 吳宗憲年賺20億元遭同業眼紅...他出奇招制勝

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　借錢度日

MAMA舉行地點確定了！韓網狂罵：沒腦

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒冥紙抗議

韓國瑜嗆「挖石油誰說的？」　中油打臉了

連千毅授權書4大疑點　陳斐娟笑翻

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面