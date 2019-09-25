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小學去福利社買什麼？前三名：涼麵、蠶寶寶、肉羹麵　蘋果麵包名次好意外

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▲新竹市首間「愛心福利社」啟用。（圖／新竹市政府提供）

▲學校的福利社是許多人共同的回憶，圖為新竹市首間的「愛心福利社」。（圖／資料照／新竹市政府提供）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友發文說，「現在國小沒福利社了！你們還記得在福利社買過什麼東西嗎」，紛紛讓許多人的回憶湧上心頭。其中被最多人提到的前三名，分別是「涼麵」、「蠶寶寶」和「肉羹麵」，小時候很夯的「蘋果麵包」意外只排到第四名。

原PO近日在「爆廢公社」臉書社團的發文，引起熱烈討論，超過千則留言。許多網友回憶，「麥芽糖、螃蟹餅乾、早餐炒麵、肉燥飯～福利社可以買的都買過一輪了」、「涼麵超好吃！不過是國中的福利社，早上第一節下課幾乎就已經賣光了」、「袋裝冬瓜茶」、「關東煮」、「怎沒人寫綠力運動飲料。」

請繼續往下閱讀...

▼有網友笑說，「沒買過蠶寶寶，不要說學校有福利社！」（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

蠶寶寶。（圖／翻攝免費圖庫pixabay）

有人說，「太多了！國小福利社要搶鮮奶10元；國中早上7點到校搶蘑菇麵、黑胡椒麵、涼麵；高中中午還沒敲12點的鐘，就趁老師不注意提早5分鐘摸出教室，偷偷摸摸潛入福利社搶蛋包飯。」

據統計，被最多人提到的前三名分別是「涼麵」、「蠶寶寶」和「肉羹麵」，之後依序是「蘋果麵包」、「牛奶」、「科學麵」、「雞排」、「冬瓜茶」和「米糕」等。不少人懷念肉羹麵，「肉羹麵（紙杯裝）⋯ 永遠忘不了那個味道」、「10點多就要去福利社搶中午要吃的肉羹麵」；還有人笑說，「沒買過蠶寶寶，不要說學校有福利社！」

►「時間對我們來說完全沒用！」

▼涼麵榜上有名。（圖／資料照／記者趙于婷攝）

▲▼外食族NG飲食,便當,涼麵,麵線,大腸麵線,晚餐,中餐,餐飲,用餐,吃。（圖／記者趙于婷攝）

▼蘋果麵包排第四名。（圖／資料照／東森新聞）

「蘋果麵包」發明人是抗日老兵劉哲基。（圖／翻攝自東森新聞YouTube）

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