洪慈庸+「勇者」促成國軍退場機制　網友讚：德政

記者蔡文鈴／綜合報導

立法院在2018年6月三讀通過《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案，讓不適應軍中生活的軍官們，可以「好聚好散」，這是立委洪慈庸任內的一大政績，幕後還有個重要的推手促成修正案，讓網友大讚這是「德政」。

洪慈庸在臉書放上影片「傾聽勇者的聲音」《為國軍留一條路》。一位退役軍官吳中尉表示，自從軍校畢業後，沒想過軍中生活是這樣，一開始都很認真，面對任務都是全力以赴，但卻沒有得到相對應的回報，壓力大到不想作的時候，會想要退伍、離開，但是卻沒有退場機制 ，有些軍官因此而自殺。

▲立委洪慈庸。（圖／記者屠惠剛攝）



洪慈庸表示，任內3年接到很多軍官陳情，說自己不適應軍中生活，自己去瞭解後才發現目前的機制，沒有「正常的管道」讓不適應的軍官離開營區。

現在，《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案，讓軍中不適應、志不在此的軍官士官，可以參考志願役士兵的退場機制，用正常賠償的方式離開，而不是自傷、裝病、頂撞記過，留下人生污點、也影響國軍體質。

洪慈庸說，謝謝吳中尉，願意信任自己，若沒有他的努力反應，「國軍退場機制」不會發生，也謝謝許多國軍弟兄的共同發聲，才促成這份改變，為更多困頓徬徨的人，帶來「選擇」的機會。

▲網友留言挺洪慈庸。（圖／翻攝洪慈庸臉書）



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