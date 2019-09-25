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你也是「台灣隊長」！　蔡英文首支競選影片「撿到槍」細數9大政績

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記者蔡文鈴／綜合報導

總統蔡英文備戰2020總統大選，陸軍已整備完成，網路空軍部分25日在YouTube頻道「2020小英發言人」發表首支競選影片《台灣隊長》，歌詞內容細數9大政績，包含「經濟、國防、台美關係、減稅、基本工資、社會住宅、農產品出口、抵禦非洲豬瘟、政府財政紀律」，並以饒舌詮釋，相當有氣勢。

這首《台灣隊長》找來饒舌歌手「大支」擔任製作人。歌曲節奏明快，把艱澀難懂的政績轉化成淺顯易懂的歌詞搭配押韻，「提升GDP 爭取CPTPP 請一起打擊假消息 從Line到PTT 盡力拼 衝出台灣衝第一 拿出魄力」。

歌曲中也提到蔡政府防疫豬瘟、打假消息，面對兩岸政策的魄力有如「撿到槍」，並把蔡英文比喻成「台灣隊長」，鼓勵所有支持者「如果你也在為台灣努力的話那你也是 台灣隊長」。

蔡陣營表示，總統執政這幾年，行政單位針對政令宣導的方法推陳出新，所有民眾與年輕人都有目共睹，為讓大眾可以輕鬆瞭解政府作為，競選團隊用更有創意、更多元的方式，讓民眾了解蔡英文的施政成果。

▲▼蔡英文首支競選影片曝光。（圖／翻攝2020小英發言人）

▲蔡英文首支競選影片曝光。（圖／翻攝2020小英發言人）

歌詞全文如下：

帶領全民一起賺錢 上班就 像作戰
股市連續超過半年 交易日 都破萬
促成台灣保證法案 有擔當有 手腕
又 果斷阻絕豬瘟 全力守護滷肉飯

提升GDP 爭取CPTPP
請一起打擊假消息 從Line到PTT
盡力拼 衝出台灣衝第一 拿出魄力
觀光新高 失業率新低 新南向飛出國際

農產品狂銷國外 破史上最高紀錄
社會住宅承諾蓋 8年內20萬戶
主權顧乎栽 面對強權不會屈服
宣揚武統的恐怖份子 就直接強制驅逐

我們就算被 抹到黑 依然走到飛
不論多少淚 多憔悴 都要為 人民 做到位
已經擺脫22K 我知道你還是好累
但你一定會有感覺到今年降低繳稅

大家都說政府撿到槍
認真做事 而不是為了選票箱
來自街頭 跟著自由民主茁壯
Started From The Bottom
Start it Underground

台灣隊長
我是台灣隊長
只要是 人民的事 那就是我的事
如果你也在為台灣努力的話那你也是

台灣隊長
我是台灣隊長
只要是 人民的事 那就是我的事
如果你也在為台灣努力的話那你也是
台灣隊長

開口只會說真話
首長走上第一線 公務員都Turn up
防疫人員不停的加班 為了要守護台灣而拼命
軍士官兵都堅守崗位 認真的負責的執行軍令
社工助人專業優秀 農民外銷大有收穫
刑責加重讓鬥毆的人都說 No
台商現金回流5000億
We got the dope flow
就連上脫口秀都比主持人還幽默

警察一出馬 歹徒們Put your hands up
打工族有保障 時薪連續三年優化
堅持只做對的事情 不管壓力有多大
就算吃力不討好我們用成績說話
要把預算花在刀口上
未來能看到走向
用饒舌做施政報告大家都說教我唱
長照 補貼
租屋 補貼
農業 補貼
養小孩 補貼
為了心中 民眾 行動 努力不懈

大家都說政府撿到槍
認真做事 而不是為了選票箱

來自街頭 跟著自由民主茁壯
Started From The Bottom
Start it Underground

台灣隊長
我是台灣隊長
只要是 人民的事 那就是我的事
如果你也在為台灣努力的話那你也是
台灣隊長

我是台灣隊長
只要是 人民的事 那就是我的事
如果你也在為台灣努力的話
那你也是台灣隊長

他奶奶的美麗小秘訣

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