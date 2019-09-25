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美股那斯達克跌1.4%失守8千點　台指期開盤下跌40點

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▲美國眾議院院長佩洛西正式啟動美國總統川普的彈劾調查。（圖／路透）

▲美國眾議院院長佩洛西正式啟動美國總統川普的彈劾調查，美股震盪。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

美國眾議院院長佩洛西 (Nancy Pelosi) 正式啟動美國總統川普的彈劾調查，加上川普在聯合國會議上指責中國大陸破壞全球貿易規範，美股震盪，道瓊下跌 142.22 點。回頭看台指期今（25）日開盤下跌40點，來到10,865點。

美股道瓊下跌 142.22 點，或 0.53％，收 26807.77 點。那斯達克指數下跌 118.83 點，或 1.46％，收 7993.63 點。標普 500 指數指數下跌 25.17 點，或 0.84％，收 2966.61 點。費城半導體指數下跌 26.10 點，或 1.65％，收 1551.99 點。

請繼續往下閱讀...

Williams Capital Group交易員卡爾（Stephen Carl） 表示，美國正在應付一系列地緣政治的不確定性。中美貿易不確定性重新成為市場關注的熱點。現今，川普與烏克蘭和伊朗的關係也是如此。

此外，卡爾指出，在美國，佩洛西正準備彈劾川普。所有這些利空因素聚集在一起，讓市場產生混亂，將產生拋售的壓力。

截至今早8：48，台指期下跌38點，來到10,867點。

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