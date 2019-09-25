美股那斯達克跌1.4%失守8千點　台指期開盤下跌40點

▲美國眾議院院長佩洛西正式啟動美國總統川普的彈劾調查，美股震盪。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

美國眾議院院長佩洛西 (Nancy Pelosi) 正式啟動美國總統川普的彈劾調查，加上川普在聯合國會議上指責中國大陸破壞全球貿易規範，美股震盪，道瓊下跌 142.22 點。回頭看台指期今（25）日開盤下跌40點，來到10,865點。

美股道瓊下跌 142.22 點，或 0.53％，收 26807.77 點。那斯達克指數下跌 118.83 點，或 1.46％，收 7993.63 點。標普 500 指數指數下跌 25.17 點，或 0.84％，收 2966.61 點。費城半導體指數下跌 26.10 點，或 1.65％，收 1551.99 點。

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Williams Capital Group交易員卡爾（Stephen Carl） 表示，美國正在應付一系列地緣政治的不確定性。中美貿易不確定性重新成為市場關注的熱點。現今，川普與烏克蘭和伊朗的關係也是如此。

此外，卡爾指出，在美國，佩洛西正準備彈劾川普。所有這些利空因素聚集在一起，讓市場產生混亂，將產生拋售的壓力。

截至今早8：48，台指期下跌38點，來到10,867點。