美股那斯達克跌1.4%失守8千點　台指期開盤下跌40點

美國總統川普週二(24日)在聯合國大會上的演說,再次表明自己民族主義、美國優先的立場,「世界的未來不在全球主義者手中,而是屬於愛國者」(The future does not belong to globalists, the future belongs to patriots)。他強調絕不接受有損美國人權益的條件,各國的外交方針也應以國人的利益為首要考量。