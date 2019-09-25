影／19歲少女打玻尿酸！一針下去「右眼視線全黑」當場癱軟…醫嘆：沒希望了

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名19歲的愛美女孩小陳（化名），近日到當地的醫美診所打玻尿酸，想藉此維持肌膚彈力，不料針從鼻尖打下去後，右眼就再也看不見任何東西，嚇得她當場全身癱軟。醫師對此表示，如果玻尿酸注射時進入眼部動脈，就會出現失明、眼球活動受損等症狀，經過檢查後，「小陳的眼睛已經沒有治癒希望了。」

▼19歲少女從沒想過打玻尿酸竟然會害右眼失明。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，事發在重慶市的一間醫美診所，小陳當時注射玻尿酸後睜開眼睛，就驚覺右眼視線全黑了，嚇得她在手術台上當場癱軟。小陳透露，診所醫師得知情況不對時，還在當下誣賴她吸毒才會出現失明的後遺症。可惜送到醫院檢查後，右眼已被確定永遠喪失視力。

小陳不甘心便跑了多間醫院，希望重見光明，但院方的醫師明白地告訴她，如果玻尿酸注射時進到眼部動脈，引起眼動脈各分支血管的栓塞，視網膜無法獲得有效充足的供血，就會出現失明、眼球活動受損等情況，因此她的右眼再也沒有痊癒的可能。

▼小陳的右眼動脈栓塞，已經沒有治癒希望。（圖／翻攝自看看新聞）

醫美診所的法定代表人事後表示，不會逃避相應法律責任，將委託律師專門來處理此事；而渝北區衛生健康委員會也稱，接下來將依法查處這家診所存在的違法行為。小陳也沒想過，自己愛美的作法會害了靈魂之窗，所以打算聘請律師幫忙，透過法律途徑來維護自身的權益。

▼涉事的醫美診所目前正在進行調查。（圖／翻攝自看看新聞）

不少網友看完後都替少女感到惋惜，「感覺就是非法行醫」、「小小年紀就失明了…」、「快點查處這間店，素質有夠黑心可怕」、「身體髮膚，受之父母，不知道爸媽看到了會有多難過」；也有人說，「19歲就這麼害怕衰老啊？」、「一個願打，一個願挨」、「應該去正規醫院啊，這種結果也只能摸摸鼻子認了」、「19歲正是充滿膠原蛋白的年紀，我都還沒打過呢…現在看完也不敢打了」、「診所當下誣陷吸毒，分明有鬼啊」。

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