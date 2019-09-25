華聞快遞／37名「登陸」台青成創業導師　盼後來者能少走彎路

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》「登陸」台青成創業導師 盼後來者能少走彎路

福州市現有認證青創導師73人，他們認為，作為過來人，為初來乍到的創業青年帶來幫助，希望自己踩過的坑，後來的人不再重蹈覆轍。福州市青年創業促進會秘書長郭濤表示，導師用自己的經驗智慧，為起步階段的創業青年提供商業指導、網路支持、情感交流等，「在未來的旅程中，創業青年會不斷將火種傳遞下去」。（中新社）

《江蘇》江蘇力推「一件事」改革：開飯店遷戶口領補貼一次辦妥

江蘇省政務辦24日召開全省「一件事」改革優化政務服務現場推進會，交流省內多地在「一件事」改革上的探索，並要求全省政務服務系統大力推進此項改革。（中新社）

《海南》2019海南省民營企業100強發布 實體經濟支撐作用彰顯

海南省工商聯24日在海口發布2019海南省民營企業100強，88家實體經濟企業入圍，實體經濟對海南經濟的支撐作用進一步彰顯。（中新社）

《北京》報告預計未來表內消費金融佔總信貸規模可能超過25%

大陸國家金融與發展實驗室發布《2019年中國消費金融發展報告》指出，目前大陸消費金融獲得率偏低，仍有近40%成年人從未獲得過消費金融服務。消費金融能夠擴大內需帶動消費，未來五年還有較大發展空間，表內消費金融佔總信貸規模有可能突破25%。（中新社）

▼北京街景。（圖／CFP）

《湖南》湖南前8個月樓市穩中有降 房地產建設增速回落

湖南省統計局近日發布前8個月全省房地產開發投資和銷售數據。數據顯示，1至8月，湖南房地產開發投資2653.36億元（人民幣），同比增長14.6%，增速連續4個月回落，降至年內最低，房地產市場發展放緩，顯現穩中有降趨勢。（中新社）

《安徽》安徽：17項舉措創建全國林長制改革示範區

安徽省林業局指出，近日印發了相關實施方案，圍繞林長制改革「護綠、增綠、管綠、用綠、活綠」五大任務，提出17項具體舉措，創建全國林長制改革示範區。（新華網）

《廈門》廈門開通往返柬埔寨西哈努克港定期航線

廈門海關指出，由廈門航空公司執飛的首條廈門往返柬埔寨西哈努克港的定期航線於23日正式開通。相關工作人員表示，該航線開通後，廈門空港口岸的國際航線網絡基本實現了對東南亞重點城市的全覆蓋。（中新社）

《上海》2018上海服務貿易運行指引系列報告發布

由上海市商務委員會委託、上海社會科學院為主研究團隊的課題組24日舉辦了「2018上海服務貿易運行指引報告」發布會。作為國家服務貿易創新發展試點城市，上海的服務貿易發展始終處於全國領先地位。今年上半年，上海服務進出口總額達到916.4億美元，其中，服務出口302.2億美元，服務進口614.3億美元。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）