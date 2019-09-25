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社會 社會焦點 保障人權

嗆警「她是不是給你紅包」　女住戶上訴反多關25天再賠12萬

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記者黃翊婷／綜合報導

高雄市蘇姓婦人與邱姓女鄰居為了大樓公共空間使用問題發生爭吵，時任忠孝派出所的許姓員警前往處理，她卻認為處理過程不公，反罵警員「她是不是給你紅包了還是怎樣」，沒想到因此挨告被判處拘役20日，還得賠償2萬元，不滿提出上訴。但高雄高分院合議庭最後加重改判蘇婦拘役45日，得易科罰金4.5萬元，另外加賠10萬元確定。

▲▼開工紅包。（圖／記者陳俊宏攝）

▲蘇婦罵警是否收了紅包。（示意圖／記者陳俊宏攝）

判決書中提到，蘇婦2017年3月18日晚間7時15分與邱姓女鄰居發生糾紛，兩人因為大樓天井公共空間的使用大吵一架，過程中雙方發生拉扯，她還作勢要咬邱女，直到許員趕到現場，兩人才住手。

不過，蘇婦認為警員協調不公，依舊不肯罷休，許員先是警告「不要亂講話喔！我可以那個喔，公然侮辱喔」，沒想到這句話直接斬斷她的理智線，當場反嗆，「公然侮辱，那你去法院告我啊」、「她（邱女）是不是給你紅包了還是怎樣」。

▲▼買房,租屋,公寓,鄰居,冷氣,房東,陽台,中古屋,置產,房地產。（圖／pixabay）

▲蘇婦為了大樓的公共空間使用，與邱姓女鄰居鬧得很不愉快。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

後來蘇婦真的挨告，一審被依侮辱公務員罪判處拘役20日，還得賠償2萬元，她不滿上訴。高雄高分院合議庭認為，許員當任警務人員長達33年，因為這次遭無端指控誣告等罪，因而決定退休，精神上的損失的確不小。

合議庭表示，蘇婦罵警是事實，一審也因此被判刑，考量到她的犯罪動機、手段以及雙方的經濟差距等因素，最後改判她拘役45日，得易科罰金4.5萬元，同時加賠10萬元的精神慰撫金確定。也就是說，蘇婦為了這句「收紅包」，不僅要繳納4.5萬元的罰金（或者拘役45日），前後加一加，總計還要賠償警員12萬元。

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