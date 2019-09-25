婚戀網站認識男友！甜蜜通話突聽到一聲「爸爸」…她愣住：原來已婚10年了

▲電話裡傳來一聲爸爸，讓林女開始存有疑心。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

「都已經結婚十年了，竟然還這樣欺騙我的感情！」遠從外地到廣州市生活的林小姐表示，因為最近失戀的關係所以情緒陷入低潮，但是更讓她難過的是，自己深愛的男友竟然早已是人夫。她透露，有天晚間與男友通電話時，突然聽見裡頭傳來一聲「爸爸」，但是想到對方是獨生子，不可能會有手足在家中喊這個稱謂，隨即揭發甜蜜騙局。

▼王男早已是有婦之夫，還有一個6歲兒子。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，林女坦言，自己年紀也不小了，所以近期就到婚戀網站上找尋真愛，不久就看見一名王姓男子貼出的訊息，她當時覺得對方不僅外表氣質符合理想，就連婚姻狀態也顯示「未婚」，因此便和對方進行更多相處；王男隨後也給予熱情回應，不僅用「老婆」來稱呼她外，還常說「愛妳」、「快點結婚」、「我養你」等甜言蜜語，就這樣展開了4個多月的戀情。

林女起初興奮地以為，終於找到自己心目中的白馬王子了，但紙終究包不住火，到了上（8）月中旬的某天晚上，當她和王男熱線通話時，突然聽到裡頭傳來一聲「爸爸」，便開始感到困惑，因為王男曾說自己是獨生子，和爸爸媽媽一塊住，倘若如此，那家中應該就沒有其他人會喊出「爸爸」這個稱謂才對。

▼王男與老婆甜蜜合照。（圖／翻攝自看看新聞）

林女結束通話後懷疑王男可能是有家庭的，於是透過網路蒐集對方的資料，果真就搜到一張一家三口的合照。從圖片可見，王男和他的妻子互動恩愛，模樣十分幸福；此外，當中還有一個小男孩，很可能就是喊了「爸爸」的兒子。眼看事跡敗露，王男只好承認自己已婚的事實。

▼王男坦承自己已有家室。（圖／翻攝自看看新聞，下同）



據悉，王男已經結婚10年，他們的兒子今年滿6歲開始上學了。林女對於王男這樣的作法相當難過，並且在事後才知道，原來深愛的男友於徵婚網站上公開的資料都是假的，就連身份證上的出生年月都從1983年改成了1989年，她為此到婚戀網站總公司反映情況。

不過工作人員得知後卻回應，目前當地民政局沒有向企業開放這方面的相關信息，所以在婚姻平台的婚姻狀況這一欄，是無法去確認對方真實的婚姻狀況的。林女最終也只能自認倒楣，期盼未來不再結識到渣男，甚至是有婦之夫。