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郭台銘不選衝擊藍營選情　「不想讓韓國瑜當選」淺藍可能投給蔡英文

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圖、文／鏡週刊

2020年大選倒數不到4個月，國民黨在鴻海集團創辦人郭台銘放棄角逐總統大選後，暫時解除分裂危機，進入立委提名最後階段。在藍營吹起重返執政的號角下，各縣市指標選區，由老將回鍋參選的比例大增，儼然成為「復仇者聯盟」，從北到南共有5個，落敗的國民黨老將決定回鍋再戰，與對手上演二度對決。

▲郭台銘退出總統選舉後，挺郭支持者是否願意轉投韓國瑜，將是藍營在五五波選區能否翻盤的關鍵。（圖／鏡週刊提供，下同） 

台北市第5選區（萬華、中正），曾連任5屆的前立委林郁方，上屆意外輸給政治素人、當時代表時代力量參選的林昶佐。地方人士認為，3年前林郁方在青年公園周邊一帶的鐵票區未衝出得票，是落選的因素之一，然而，今年林昶佐則受退黨影響，民調有些鬆動，林郁方若能讓眷村等「保命區」開出紅盤，就有機會成功復仇。

不只台北市，新北第5選區（樹林、鶯歌），前立委黃志雄也回鍋再戰，對上民進黨立委蘇巧慧。黃過去曾是4連霸立委，但上屆受藍營大環境不利影響，最後落敗，在沉寂一段時間後，2017年輾轉到新北市擔任顧問及體育事務委員會、青年事務委員會執行祕書，並持續參與體育活動與地方事務，今年則再獲藍營提名捲土重來。

曾連任4屆立委的林郁方（圖），連任之路遭林昶佐中斷，這次捲土重來再戰。

另一方面，桃園市第1選區立委（龜山、蘆竹），老將陳根德也再次重回政壇，再度對上民進黨立委鄭運鵬，被形容是背水一戰。地方人士說，陳根德在上屆選舉落馬後，仍積極勤走地方，與地方派系保持連結；相較於鄭運鵬擁有現任優勢，媒體曝光度高，2人宛如是陸軍與空軍之戰，選情激烈。

台中市第3選區（神岡、大雅），國民黨鎖定台中市副市長楊瓊瓔，對決爭取連任的無黨籍立委洪慈庸。地方人士透露，礙於楊目前政務副市長身分，黨內提名將延後通過，但楊已鴨子划水一段時間，且獲得市府奧援，內部民調也呈現樂觀，目前市府方面已有接班人名單，一旦楊宣布參選立委，看好由市府祕書長黃崇典或副祕書長黃國榮接任，無縫接軌市政。

林昶佐（圖）上屆代表時代力量對戰林郁方成功，這次以無黨籍身分參戰。

現任雲林縣長張麗善姪女、張派掌門人張榮味之女張嘉郡，上屆交棒給胞弟張鎔麒，這次重回政壇，原對上民進黨提名的前麥寮鄉鄉長許忠富，但綠營日前臨陣決定改徵召老縣長、現任立委蘇治芬參選雲林第1選區（海線），讓蘇、張二家人馬再度對壘，明年該區將是藍綠數年來最激烈的一次選戰。

去年九合一選舉，國民黨一舉拿下15縣市執政後，藍軍自信爆棚，選後黨主席吳敦義更多次公開喊話，要在明年選戰攻下國會60席次過半。國民黨組發會主委李哲華表示，本屆國民黨區域立委有24席、不分區11席，明年目標是在區域衝上44、不分區16席，如此才能確保國會穩定過半。

上屆選舉意外落馬的楊瓊瓔，基層實力仍未散去，以台中副市長身分勤走基層。

李哲華進一步表示，目前北北基方面，國民黨坐穩7至8席，55波激戰區有8席；桃竹苗為傳統藍營優勢區，優勢區有5席、55波有6席；中彰投則坐穩5席，拉鋸區有7席；宜花東及離島區域，有5席優勢區，僅1席落後；雲嘉及高屏地區屬藍營弱勢區，但雲嘉也有5席呈現55波，高屏更有6席。

按照目前藍營的立委情勢，輔選人士坦言，整體席次大約落在45至50席之間，要再進一步擴增到60席，還有一定難度。該人士提到，郭台銘決定不選總統後，事實上對藍營立委而言，未必起正面作用，反而支持郭的淺藍選民，未來很可能因總統選項沒有郭，而降低投票意願，影響藍營立委得票。

洪慈庸平時在國會曝光度高，退出時代力量後，考驗她的在地經營。

一位不願具名的北部立委表示，在原先認為總統選舉會是三腳督的態勢下，即便藍營基層有挺郭、挺韓的分裂問題，但選民會採總統與立委分裂投票方式，對立委本身選情不造成影響，不過在郭確定不選後，「挺郭的人可能就不出來投了，連帶影響立委投票率」。

「現在基層的狀況是，淺藍可能不見了，但淺綠會歸隊。」輔選人士分析，先前郭台銘與台北市長柯文哲醞釀在總統選舉結盟合作，吸引到的支持者以淺綠、淺藍居多；在郭不選後，淺藍支持者不見得願意轉向挺韓國瑜，但淺綠支持者恐怕會因不想讓韓當選，激發改投民進黨總統候選人蔡英文的意志，對藍營情勢不利。

▲▼藍老將復仇。（圖／鏡週刊提供）

▲郭台銘退出總統選舉後，挺郭支持者是否願意轉投韓國瑜，將是藍營在五五波選區能否翻盤的關鍵。

藍營人士也認為，若郭台銘願意表態力挺韓國瑜，部分淺藍支持者可能會回歸投韓，但若郭態度持續曖昧，未正面表態支持韓，國民黨則必須設法激起淺藍選民的危機感，並重塑韓國瑜的大眾形象，讓淺藍支持者安定，選票才可望回流。


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