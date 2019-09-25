違停接12張罰單噴7200元　大里男提告：警察是人民保母！有義務告知移車？

▲法官認為，劉男紅單無違反舉發期限規定，因此駁回。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者林悅翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台中一名劉姓男子因轎車違停紅線，24天內接了12張罰單，得繳交7200元罰鍰。他認為，警察是否應告知民眾移走車輛，而非「每天一罰」造成人民荷包大失血，因此對交通事件裁決處提出行政訴訟，但被法官駁回，還是得繳錢。

判決指出，劉男2019年5月5日、5月6日、5月7日、5月8日、5月9日、5月10日、5月14日、5月15日、5月17日、5月20日、5月25日、5月28日將車停放於大里區永隆七街與永隆七街101巷口，即永隆路廣停六停車場旁紅實線處。

民眾分別在5月11日、5月12日、5月13日、5月14日、5月15日、5月16日、5月20日、5月21日、5月23日、5月26日、5月31日和6月3日檢舉。警方依序開出300元、300元、900元、900元、300元、900元、300元、900元、300元、900元、900元、300元等12張罰單，合計7200元罰鍰。

▼劉男將車違停在大里區永隆七街與永隆七街101巷口紅線。（圖／翻攝Google Map）

劉男提告坦承違規屬實，但因是民眾檢舉案件，在不知情下未即時移走車輛，導致一罪數罰；警察是人民的保母，是否有義務告知民眾移走車輛，而非幾乎是每天一張一張的開罰，造成民眾荷包大失血的窘境，希望撤銷罰單。

但台中地院法官認為，參酌司法院釋字第604號解釋，容許以每間隔2小時連續舉發方式，認定為多次違停而多次舉發處罰，尚未逾越必要程度，並不違反一行為不二罰原則意旨，舉發機關認定多次違停而多次舉發、處罰有據。

法官說，《道路交通管理處罰條例》第7條之1規定，針對舉發部分擬定7日期限規定，而強化社會秩序安定性；是一般民眾見有違規事件，皆可於行為終了日起7日內，敘明違規事實或檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉。

法官認為，劉男紅單無違反舉發期限規定，其違規事證明確，依法所為原處分並無違誤，原告訴請撤銷無理由，應予駁回。全案可上訴。

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