影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　捧紅林志穎、金城武…晚年淒涼借錢度日

圖、文／周刊王

影劇大亨吳敦名震一時，他曾犯下轟動全球的江南案，也捧紅林志穎、金城武等巨星，前半生叱吒風雲、堪稱當代「傳奇人物」，他原想靠著積攢下來2億5000萬房產安享晚年，沒想到大兒子吳庭言圖謀家產，他現在得靠借貸度日，吳敦已遞狀告兒，仍希望兒子及時回頭，「只要他回家，我什麼都不計較！」

▲想到兒子的荒唐行徑，吳敦滿是心痛，數度紅了眼眶。（圖／周刊王提供，下同）

「我原想在自己的後花園中淡度餘生，沒想到被自己最愛的大兒子搞亂一切。」談到與兒子吳庭言的糾紛衝突，吳敦語音未落便已紅了眼眶，他數月前因心臟病而緊急動刀，在來不及規劃遺產下，決定先將身家託付給最信任的大兒子。

吳敦說，他當時因為擔心手術萬一有甚麼意外，所有房產將後繼無人，於是找來兒子商量，欲將名下所有五棟共價值2億5000萬的房產都轉到兒子名下，他講明是借名登記，在吳庭言的同意和旁人見證下，他便將房產以及450萬存款都先轉到兒子名下。

▲年屆70卻獨居在郊區豪宅的吳敦，面對兒子犯下大錯，仍期盼兒子能早日回家。

在吳敦手術復原後要求兒子返回家產，吳庭言口頭答應卻百般推託，導致吳敦公司有資金需求時，他還得向過去老友商借。吳庭言甚至私下去申請房地契遺失，直至接到地政事務所公文，吳敦才驚覺兒子的計謀，此時的吳庭言早已到北京與女友雙宿雙飛。

即使吳庭言做出種種荒唐事，吳敦仍將錯歸咎在自己身上，始終覺得是因做父親的忽略教養，他重新檢討教育方針，認為自己不捨得讓孩子吃苦，又喜歡指點兒子的過錯，這一切都把孩子越逼越遠，父子間的代溝也越來越深。

本刊致電吳庭言但無人接聽，後改傳簡訊告知，吳庭言相隔超過16小時才回應，表示：「不管他怎麼說，我還是會善盡扶養之責，謝謝關心。」

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