舞蹈女師戀上15歲女學生光溜滾床　繼父目睹「壞壞」過程嚇傻

記者黃翊婷／綜合報導

美國佛羅里達州41歲舞蹈女老師黛班迪塔，被指控利用職務之便與15歲的女學生發生性關係，還被女學生的繼父目擊兩人裸體滾床的過程，最後被法官判處26年有期徒刑，且一輩子都必須列入性犯罪者名單中。

根據《Fox 4 News》等美媒報導，黛班迪塔（Lauren Debendetta）2016年間在佛羅里達州北港市（North Port）開設舞蹈教室，因此結識當時年僅15歲的女學生，兩人越聊越投緣，進而萌發愛苗，多次在辦公室內接吻、愛撫。

▲黛班迪塔被抓到與女學生裸體滾床。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本案無關）

後來有一次女學生生病請假在家，黛班迪塔卻傳訊息將人叫到自己家約會。女學生的繼父覺得很奇怪，於是偷偷跟過去，沒想到卻目擊兩人赤裸滾床的畫面，黛班迪塔還用手碰觸繼女的胸部和下體，這才驚覺事態嚴重，並立即報警處理。

檢方表示，女學生雖然承認兩人發生過性關係，也會在辦公室內接吻，但並不願意指控老師。而這段師生戀傳開後，黛班迪塔的舞蹈教室隨即結束營業，面對外界的指責，她直到今年7月才當庭認罪。

佛羅里達州夏洛特郡（Charlotte）法院本月20日認定黛班迪塔涉犯猥褻、性侵未成年人等罪，依法判處26年有期徒刑，且終身都得列在性犯罪者名單上，未來也不能與未成年人接觸。

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