舞蹈女師戀上15歲女學生光溜滾床　繼父目睹「壞壞」過程嚇傻

記者黃翊婷/綜合報導

美國佛羅里達州41歲舞蹈女老師黛班迪塔,被指控利用職務之便與15歲的女學生發生性關係,還被女學生的繼父目擊兩人裸體滾床的過程,最後被法官判處26年有期徒刑,且一輩子都必須列入性犯罪者名單中。

根據《Fox 4 News》等美媒報導,黛班迪塔(Lauren Debendetta)2016年間在佛羅里達州北港市(North Port)開設舞蹈教室,因此結識當時年僅15歲的女學生,兩人越聊越投緣,進而萌發愛苗,多次在辦公室內接吻、愛撫。

▲黛班迪塔被抓到與女學生裸體滾床。(示意圖/取自免費圖庫PEXELS,與本案無關)

後來有一次女學生生病請假在家,黛班迪塔卻傳訊息將人叫到自己家約會。女學生的繼父覺得很奇怪,於是偷偷跟過去,沒想到卻目擊兩人赤裸滾床的畫面,黛班迪塔還用手碰觸繼女的胸部和下體,這才驚覺事態嚴重,並立即報警處理。

檢方表示,女學生雖然承認兩人發生過性關係,也會在辦公室內接吻,但並不願意指控老師。而這段師生戀傳開後,黛班迪塔的舞蹈教室隨即結束營業,面對外界的指責,她直到今年7月才當庭認罪。

佛羅里達州夏洛特郡(Charlotte)法院本月20日認定黛班迪塔涉犯猥褻、性侵未成年人等罪,依法判處26年有期徒刑,且終身都得列在性犯罪者名單上,未來也不能與未成年人接觸。

