台東輔導身障就業成績斐然　較法定人數超額進用166人

▲台東縣依法需進用身心障礙者已超額進用166人，實際進用人數達到541人。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府近年來輔導身心障礙者就業成果豐碩，依法需進用身心障礙者的128個公私立單位中，已超額進用166人，實際進用人數達到541人。在政府與企業共同努力下，身心障礙者皆能穩定就業，縣府將持續提出身障朋友不同類型職業訓練，歡迎多多利用。



今年剛從學校畢業的小豪是關山人，畢業前學校幫小豪連絡了縣政府社會處，尋求職場就業協助。經過資料蒐集與討論後，社會處職業重建個管員決定先安排小豪參加職業輔導評量釐清工作能力，並與小豪阿公詳細的分析後，決定讓小豪到台東市區工作，同時也協助安排入住台東市區的社區家園宿舍。

雖然阿公擔心小豪自己一個人到台東生活要自己打理，工作會辛苦，但小豪說願意試試看與學習。最後經過支持性就業服務員的協助，小豪錄取了洗車場工作，努力學習，並與室友也相處融洽。

▲小豪透過社會處安排及就業服務員的協助，錄取了洗車場工作努力學習，與室友也相處融洽。



台東縣輔導身心障礙者就業在近年來有不錯的成績，例如依身心障礙者權益保障法第38條法定進用身心障礙者義務單位，台東縣計128個義務單位，其中含33個私立單位，法定應進用人數為351人，現在實際進用人數541人，超額進用166人，可見在政府與企業的協助下，身心障礙者仍可穩定就業。另外縣府每年仍會對於有就業意願的身心障礙者提供不同類型的職業訓練，對於就業有意願的身障朋友可以多多運用。

台東縣政府社會處表示，保持良好的工作態度與不放棄的精神，離找到理想的工作就會更進一步，如果您是身心障礙者，在就業方面需要協助，可以親（電）洽社會處勞工行政科諮詢職業重建個管員、如果您是雇主，願意提供就業機會給身心障礙者，也請聯絡社會處。電話：089-328254 # 355莊先生 # 357陳小姐。

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