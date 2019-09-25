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理財從儲蓄做起！台東情境式理財教學　孩童玩出未來新希望

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▲▼理財大富翁桌遊在各種有趣的實際操作中，理解收入、儲蓄、消費、捐獻四大理財觀念的實際運用，參加的家戶都得動動腦，做出自己的決定。（圖／台東縣政府提供，下同）

理財大富翁桌遊在各種有趣的實際操作中，理解收入、儲蓄、消費、捐獻四大理財觀念的實際運用，參加的家戶都得動動腦，做出自己的決定。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「理財從儲蓄開始做起」，台東縣政府舉辦「兒童及少年未來教育與發展帳戶理財教育財務盤點工作坊」，聘請馴錢師財商研究中心講師教學，有別於一般的財商課程，以豐富有趣的情境式教學，教導家戶製作個人收支表、設計理財大富翁桌遊，在各種有趣的實際操作中，理解收入、儲蓄、消費、捐獻四大理財觀念的實際運用，參加的家戶都得動動腦，做出自己的決定。

理財教育希望儘早學習個人理財觀念、管理和計劃自己及家庭財經事務的微型經濟，培養良好的金錢觀，並且有計畫地達成圓夢的財務目標，從中培養儲蓄的好習慣，經由記帳理財觀念的培養，在一次次身歷其境的互動中，可把理財知識深植於心中，做個聰明的小小理財家。

▲▼理財大富翁桌遊在各種有趣的實際操作中，理解收入、儲蓄、消費、捐獻四大理財觀念的實際運用，參加的家戶都得動動腦，做出自己的決定。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東社會處指出，未來將陸續在海岸線區社福中心及縱谷線社福中心等區域辦理兒童及少年未來教育與發展帳戶理財教育財務盤點工作坊，提供趣味互動遊戲學習理財知識，啟發家戶自主思考、獨立判斷的能力，理解金錢如何流動，以及儲蓄所帶來的好處。

社會處曹劍秋處長說，更多的活動訊息將即時公布於社會處臉書，提供給符合低收入戶、中低收入戶2016年1月1日之後出生孩童之家戶，鼓勵家戶共同參與，希望藉由政府提供長期儲蓄的鼓勵措施， 協助累積財富，期望未來能圓滿達成自己的夢想！

民眾若有兒童與少年未來教育及發展帳戶相關疑問，可撥打免付費1957福利諮詢專線，服務時間為每日上午8時至晚上10時），或於網站專區查閱相關訊息：https://goo.gl/ZcdKvG。

►「即日起，我退出老化黨。」

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