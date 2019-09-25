媽祖遶境花蓮祈福　港天宮與拱天宮雙媽祖同行成亮點

▲花蓮港天宮天今年恭迎白沙屯拱天宮同行一同為花蓮巡安祈福，召開盛大記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮港天宮天上聖母建廟安座36週年恭迎白沙屯拱天宮三媽祖花蓮巡安祈福繞境即將在11月22日至24日盛大登場，花蓮港天宮24日召開記者會，歡迎鄉親共同參加別開生面的媽祖繞境活動。

港天宮董事長賴榮文表示，花蓮港天宮及苗栗白沙屯拱天宮遶境活動將依傳統舉行獻敬禮儀，分別有祈安、上轎、起駕、駐駕、祈福、祝壽、回駕與安座等主要典禮，都須按既定程序、地點及時間進行，花蓮港天宮全體董監事將徒步祈福，祈求上蒼庇佑花蓮，並繞行至0206地震最嚴重的災區，為往生者祈福。

媽祖繞境活動是台灣年度重大的宗教文化慶典，花蓮港天宮36週年宮慶3天2夜繞境進香活動將於11月22日晚間展開，預計吸引數萬名信眾跟隨，今年特別邀請白沙屯三媽祖雙女神同行遶境活動，成為今年活動一大亮點。

▲縣長徐榛蔚表示，透過宮廟文化交流，兩位媽祖雙女神同行繞境能增進地方祥和，也是安定社會的穩定力量。

位於苗栗縣通霄鎮的拱天宮白沙屯媽祖每年南下繞境進香活動是重要祭典之一，但繞境進香日子不固定，都是在擲筊決定出發日期與時辰，此次港天宮特別邀請白沙屯媽祖前來花蓮一同繞境祈福，經向媽祖娘娘擲筊請示後，日期訂在今年11月22日至24日舉辦。

遶境活動第一天11月22日下午6時從花蓮代天府出發，行經花蓮金三角鬧區徒步遶境，雙媽祖一同繞境花蓮市中心，第二天11月23日上午6時從花蓮港天宮出發，行經花蓮勝安宮至花蓮縣政府客家事務處，再繞境聖天宮回花蓮港天宮，第三天11月24日上午6時從花蓮港天宮出發至鳳林壽天宮，行經鳳林鎮碧雲寺、壽豐鄉國聖廟。

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