防堵狂犬病！花蓮第二階段犬貓注射　鎖定秀林富里萬榮三鄉鎮

▲為預防野生鼬獾傳染狂犬病，花蓮展開第二階段犬貓狂犬病預防注射，鎖定秀林、富里、萬榮三鄉鎮實施。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為預防狂犬病從野生鼬獾擴散至其他物種，花蓮縣政府每年與各公所合作舉辦狂犬病巡迴注射活動，下鄉服務地點遍及花蓮縣各村里部落，每年注射率皆向上成長，去年下鄉巡迴共227場次、注射犬貓20,162頭次，全縣整體注射率達79.01％，居全國之冠，超過可有效防止狂犬病傳播達到70%的目標。

目前花蓮縣仍有野生鼬獾狂犬病陽性案例，花蓮縣長徐榛蔚呼籲鄉親切勿接近野生動物並提高警覺，避免遭動物咬傷，如被咬傷，首先要保持冷靜，牢記動物特徵並用大量肥皂、清水沖洗15分鐘，以優碘消毒傷口後儘速送醫評估是否要接種人用疫苗；並通報所在地衛生所或花蓮縣衛生局處置。

今本年各鄉第一次狂犬病預防注射巡迴活動已辦理完畢，近期將陸續辦理第二次巡迴活動：秀林鄉10月7日至10月16日、富里鄉10月17日至25日、萬榮鄉訂於10月28日至11月1日將分別辧理狂犬病注射。

花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊呼籲民眾不要接觸野生動物、不棄養家中寵物及每年定期攜帶家中寵物（犬、貓及人工飼養食肉目動物雪貂、浣熊等）施打狂犬病疫苗。

飼主未依規定每年攜帶家中犬貓等寵物施打狂犬病疫苗者，將依違反動物傳染病防治條例規定處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，民眾家中寵物今年尚未施打狂犬病疫苗之鄉親盡早攜帶寵物至各狂犬病預防注射站補強施打。

相關訊息請上防疫所網站及臉書查詢。

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