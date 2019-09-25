　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

防堵狂犬病！花蓮第二階段犬貓注射　鎖定秀林富里萬榮三鄉鎮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼為預防野生鼬獾傳染狂犬病，花蓮展開第二階段犬貓狂犬病預防注射，鎖定秀林、富里、萬榮三鄉鎮實施。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為預防野生鼬獾傳染狂犬病，花蓮展開第二階段犬貓狂犬病預防注射，鎖定秀林、富里、萬榮三鄉鎮實施。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為預防狂犬病從野生鼬獾擴散至其他物種，花蓮縣政府每年與各公所合作舉辦狂犬病巡迴注射活動，下鄉服務地點遍及花蓮縣各村里部落，每年注射率皆向上成長，去年下鄉巡迴共227場次、注射犬貓20,162頭次，全縣整體注射率達79.01％，居全國之冠，超過可有效防止狂犬病傳播達到70%的目標。

目前花蓮縣仍有野生鼬獾狂犬病陽性案例，花蓮縣長徐榛蔚呼籲鄉親切勿接近野生動物並提高警覺，避免遭動物咬傷，如被咬傷，首先要保持冷靜，牢記動物特徵並用大量肥皂、清水沖洗15分鐘，以優碘消毒傷口後儘速送醫評估是否要接種人用疫苗；並通報所在地衛生所或花蓮縣衛生局處置。

▲▼為預防野生鼬獾傳染狂犬病，花蓮展開第二階段犬貓狂犬病預防注射，鎖定秀林、富里、萬榮三鄉鎮實施。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

今本年各鄉第一次狂犬病預防注射巡迴活動已辦理完畢，近期將陸續辦理第二次巡迴活動：秀林鄉10月7日至10月16日、富里鄉10月17日至25日、萬榮鄉訂於10月28日至11月1日將分別辧理狂犬病注射。

花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊呼籲民眾不要接觸野生動物、不棄養家中寵物及每年定期攜帶家中寵物（犬、貓及人工飼養食肉目動物雪貂、浣熊等）施打狂犬病疫苗。

飼主未依規定每年攜帶家中犬貓等寵物施打狂犬病疫苗者，將依違反動物傳染病防治條例規定處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，民眾家中寵物今年尚未施打狂犬病疫苗之鄉親盡早攜帶寵物至各狂犬病預防注射站補強施打。

相關訊息請上防疫所網站及臉書查詢。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
影劇大亨黑歷史起底！「竹聯總護法」赴美狙殺作家　轉戰成大咖女
影劇大亨兒奪2.5億家產啃老　捧紅林志穎、金城武…晚年借錢度
隋棠綁骨盆40次！護理師「被說無效關門外」：2年前的款沒拿到
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東輔導身障就業成績斐然　較法定人數超額進用166人

理財從儲蓄做起！台東情境式理財教學　孩童玩出未來新希望

媽祖遶境花蓮祈福　港天宮與拱天宮雙媽祖同行成亮點

防堵狂犬病！花蓮第二階段犬貓注射　鎖定秀林富里萬榮三鄉鎮

小小廣播員「獻聲」蘇花改！隧道廣播將出現稚嫩聲音添溫暖

台東2學生網路互嗆　約出「真人單挑」！驚動警方結局超展開

推廣米苔目、粿、粥各種米食　鄭文燦：成立米食文化館

來桃園逛農博　園區「好客食堂」品嚐客家美食

嘉市重陽禮金即日起發放至12月1日　4萬餘位長輩受惠

嘉巿鎮南聖神宮罕見紙雕孔像　文昌筆更為考生必求

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

打完左轉燈「秒切車道」擦撞後車 白車失控空翻3圈！駕駛僅受挫傷

辦公室助理飆罵官員「你給我站著」　 黃國昌再致歉：監督問政應就事論事

Albee《玩很大》「一字馬」陳漢典！　深V泳裝大露「水滴胸型+事業線」

foodshiba來了！柴柴親自送甜點熱情撲向客...揹外送包模樣萌翻網

連千毅的漢堡和美女都沒了！任哥改叫0024脫光搜身入禁見房

台東輔導身障就業成績斐然　較法定人數超額進用166人

理財從儲蓄做起！台東情境式理財教學　孩童玩出未來新希望

媽祖遶境花蓮祈福　港天宮與拱天宮雙媽祖同行成亮點

防堵狂犬病！花蓮第二階段犬貓注射　鎖定秀林富里萬榮三鄉鎮

小小廣播員「獻聲」蘇花改！隧道廣播將出現稚嫩聲音添溫暖

台東2學生網路互嗆　約出「真人單挑」！驚動警方結局超展開

推廣米苔目、粿、粥各種米食　鄭文燦：成立米食文化館

來桃園逛農博　園區「好客食堂」品嚐客家美食

嘉市重陽禮金即日起發放至12月1日　4萬餘位長輩受惠

嘉巿鎮南聖神宮罕見紙雕孔像　文昌筆更為考生必求

海軍2對同婚新人退出聯合婚禮　嚴德發：盼國人給予祝福

婆婆變態偏方逼生男孫！　38歲媳還在哺乳又中獎…「5月嬰卻胎死腹中」夫家反應超婊

鄧紫棋激推「七水修復法」　直言試了肌膚狀態變超好

台灣人酒精不耐世界第一　過量食道癌風險激增50倍

中風緊急取栓　奇美醫療體系跨院區整合機制與時間賽跑！

連千毅臉書根本黑道百科！　「合照過的挫咧等」被收押來不及刪

阿嬤遊南庄「下車看看」越走越遠！　領隊苦找半小時急報警

上腹痛炸！醫揪「急性膽囊炎」竟沒發燒、黃疸...恐致敗血症

你也是「台灣隊長」！　蔡英文首支競選影片「撿到槍」細數9大政績

三歲孩子就會撒謊！　「黑白餅乾」實驗告訴你為什麼

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

地方熱門新聞

台東2學生網路互嗆　約出單挑

南警攔阻「水蛭女」詐老翁養老金

桃園農博園區　「好客食堂」品美..

桃市府成立米食文化館　推廣米食

「總統專機私菸案」 桃園市府罰..

國慶焰火試放1500發　屏東夜..

罕見紙雕孔像、文昌筆考生必求

彰化再傳送肉粽！當地「2宮廟合..

嫁來台灣被誣陷「有在賣」　新住..

台大男921衝回南投！返校精神..

陳亭妃、陳怡珍爭取翻修改善經費

總統行程發米　蔡育輝批南市府行..

「零邦交統一說」　賴惠員：台灣..

2019國慶煙火　確定落腳屏東

更多熱門

相關新聞

花蓮剷除「綠癌」不手軟　每公斤補助8元

近年來發現外來入侵植物小花蔓澤蘭大舉入侵花蓮縣，其快速生長特性常造成整片樹林或作物遭受覆蓋甚至導致死亡或排擠其他原生植物之生存，使得其他生物生存環境改變，威脅本土生態及改變植被景觀。

響應世界狂犬病日　3D紙雕展現身剝皮寮

貓咪常見「病毒性疾病」

愛毛小孩起身行動　花蓮志工培訓開跑囉

花蓮犬貓「3合1計畫」開跑　名額有限請把握

關鍵字：

防堵狂犬病犬貓注射鎖定秀林富里萬榮注射率鼬獾陽性

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

2歲童被保母忘車上亡　母：流產6次才生

邱澤、張鈞甯爆戀愛！甜蜜夜遊帶回家

孫瑩瑩爆4年婚變！小三曾和「阮經天瘋玩性癖好」

連千毅犯亂下場曝！天道盟鐵霸「終於開口」

路肩換雨刷！車內喊「快走」隔天鼻酸了

流浪貓遭投訴　被掛工作證變員工

吸塵器假顧客抓到了！ 吳宗憲年賺20億元遭同業眼紅...他出奇招制勝

iPhone11 pro廣角雷爆！網美實拍「爆出2大Bug」

影劇大亨吳敦「啃老兒奪2.5億家產」　借錢度日

MAMA舉行地點確定了！韓網狂罵：沒腦

隋棠綁骨盆40次說無效　護理師淚揭：沒拿到錢

子宮破裂產婦命危子死亡　親友撒冥紙抗議

韓國瑜嗆「挖石油誰說的？」　中油打臉了

連千毅授權書4大疑點　陳斐娟笑翻

更多

最夯影音

更多

台語超流利！兄弟為搶玩具大吵架 哥「埋頭不理」弟悲嘆：他變石頭了

差1秒撞飛！騎士被「削過」機車頭 原地嚇傻...看油罐車撞分隔島翻覆

修杰楷硬問：炒飯好吃還糖果好吃？　咘咘.Bo妞奶音「這個～」打臉爸爸

肩頸痠痛要注意！別再趴床玩手機 背肌易發炎...還會造成嚴重脊椎病

不停螺旋畫圈！墨水濃淡變出五官　神人「一筆到底」紙上圈出經典名人

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面