聯名挺台參加ICAO大會　美41位眾議員盼納「台北飛航情報區」

▲共和黨籍眾議員夏波長年力挺台灣，擔任「國會台灣連線」主席。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

3年一次的國際民航組織（ICAO）大會，第40屆於周二（24日）在加拿大蒙特婁（Montreal）登場；儘管會前各界如澳、德、日都發聲力挺「Taiwan can help」，今年台灣仍無緣參加。美國長年支持台灣參與該會，聯邦眾議員夏波（Steven Chabot）等共41位眾議員在大會開始前一天，也聯名致函國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、運輸部長趙小蘭，繼續支持台灣以觀察員身分出席。

聯名函由長期力挺台灣的共和黨籍眾議員夏波領銜，他同時也是共和、民主兩黨「國會台灣連線」的共同主席。聯名函其他議員包括眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）、外委會亞太小組主席薛曼（Brad Sherman）等人。

聯名函寫道，北京當局自私的外交政策剝奪國際社會接受來自台灣的貢獻，更罔顧每年數以千萬計通過「台北飛航情報區」的旅客安全。信函指出，排除台灣參與ICAO關於飛航安全、經濟等議題的討論，影響了ICAO調整此架構的計畫，更使得ICAO必須延遲執行其規範，還會讓「台北飛航情報區」和亞洲民航架構無法無縫整合。

台灣駐美代表處24日在新聞稿中指出，面臨中方不斷打壓限縮台灣的國際空間之際，駐美代表處對於美國會長久以來支持強化台美關係，力挺台灣參與國際組織的具體行動，致上誠摯的感謝。

台灣曾以貴賓身分參與2013年第38屆的ICAO大會，但第39屆面臨中國籍人士掌握秘書處至今，台灣都未能再獲邀請。

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