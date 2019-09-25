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「未來屬於愛國者」　川普聯合國大會演講重申美國優先：不接受有損人民的條件

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▲▼川普在聯合國大會上演講，重申自己民族主義的傾向。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普在聯合國大會上演講，重申政策。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普週二（24日）在聯合國大會上的演說，再次表明自己民族主義、美國優先的立場，「世界的未來不在全球主義者手中，而是屬於愛國者」（The future does not belong to globalists, the future belongs to patriots）。他強調絕不接受有損美國人權益的條件，各國的外交方針也應以國人的利益為首要考量。

綜合《美國商業無線電視網》（CBS News）報導，在長達37分鐘明晰、不即興發揮的演講中，川普談及的議題包括全球貿易、軍事、移民等重點，但主要在批評全球主義和多邊合作的漏洞，話鋒針對那些他認為在對美貿易上「不誠實、不公平」的國家。

▼沙烏地阿拉伯的「阿美石油公司（Saudi Aramco）」受到無人機攻擊；美、沙與伊朗就此引發衝突。（圖／路透）

▲▼沙烏地阿拉伯的「阿美石油公司（Saudi Aramco）」受到無人機攻擊。（圖／路透）

在川普批評的眾多國家中，他點出近來因數起無人機攻擊事件，因而與美關係急速劣化的伊朗，「這個國家值得擁有一個在乎人民生計，致力於解決貧窮問題的政府。」他說伊朗在近40年來的失敗後，領導者應該停止威脅他國，是時候建設自己的國家。

▼川普再次點名中國及中國國家主席習近平。（圖為2019年G20大會／路透）

▲▼G20川習會。（圖／路透）

川普再次羅列對中國的不滿，包括「巨大的貿易壁壘」、大量傾銷產品以及外國企業技術轉移。他也抱怨世界貿易組織（WTO）無能使中國的經濟自由化，同時呼籲世界貿易體系需要來一場「激烈的轉變」，「作為世界第二大經濟體（中國），不應該被允許繼續自稱是開發中國家，一邊拿其他國家的援助。」他也提及香港問題，全世界都期盼中國能夠守住承諾。

▼美墨邊境移民問題棘手。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美墨邊境移民。（圖／達志影像／美聯社）

基於美國優先的立場，川普樂於以公平互惠的原則和各國締結新的貿易關係；他表示美國已準備好和日本，以及脫歐後的英國簽下新的雙邊貿易協定。反觀國內最嚴峻的挑戰，川普再次把當初選舉重要政見之一的「非法移民」議題搬上大舞台；他指出非法移民對收容國而言並不公平，也對安全穩定造成威脅，嚴重消耗國家資源，還衍伸出人口販運問題。

川普指出，美國邊界非常危險，將近3分之一的非法移民婦女在想辦法跨越邊境的路途上遭遇過性威脅。基於這個論點，川普反駁曾批評他移民政策不人道的人或團體，是「把錯誤的個人道德觀橫放在他人生命之前」，支持開放邊界才是殘酷且助長邪惡的行為。

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