「未來屬於愛國者」　川普聯合國大會演講重申美國優先：不接受有損人民的條件

▲川普在聯合國大會上演講,重申政策。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國總統川普週二(24日)在聯合國大會上的演說,再次表明自己民族主義、美國優先的立場,「世界的未來不在全球主義者手中,而是屬於愛國者」(The future does not belong to globalists, the future belongs to patriots)。他強調絕不接受有損美國人權益的條件,各國的外交方針也應以國人的利益為首要考量。

綜合《美國商業無線電視網》(CBS News)報導,在長達37分鐘明晰、不即興發揮的演講中,川普談及的議題包括全球貿易、軍事、移民等重點,但主要在批評全球主義和多邊合作的漏洞,話鋒針對那些他認為在對美貿易上「不誠實、不公平」的國家。

▼沙烏地阿拉伯的「阿美石油公司(Saudi Aramco)」受到無人機攻擊;美、沙與伊朗就此引發衝突。(圖/路透)

在川普批評的眾多國家中,他點出近來因數起無人機攻擊事件,因而與美關係急速劣化的伊朗,「這個國家值得擁有一個在乎人民生計,致力於解決貧窮問題的政府。」他說伊朗在近40年來的失敗後,領導者應該停止威脅他國,是時候建設自己的國家。

▼川普再次點名中國及中國國家主席習近平。(圖為2019年G20大會/路透)

川普再次羅列對中國的不滿,包括「巨大的貿易壁壘」、大量傾銷產品以及外國企業技術轉移。他也抱怨世界貿易組織(WTO)無能使中國的經濟自由化,同時呼籲世界貿易體系需要來一場「激烈的轉變」,「作為世界第二大經濟體(中國),不應該被允許繼續自稱是開發中國家,一邊拿其他國家的援助。」他也提及香港問題,全世界都期盼中國能夠守住承諾。

▼美墨邊境移民問題棘手。(圖/達志影像/美聯社)

基於美國優先的立場,川普樂於以公平互惠的原則和各國締結新的貿易關係;他表示美國已準備好和日本,以及脫歐後的英國簽下新的雙邊貿易協定。反觀國內最嚴峻的挑戰,川普再次把當初選舉重要政見之一的「非法移民」議題搬上大舞台;他指出非法移民對收容國而言並不公平,也對安全穩定造成威脅,嚴重消耗國家資源,還衍伸出人口販運問題。

川普指出,美國邊界非常危險,將近3分之一的非法移民婦女在想辦法跨越邊境的路途上遭遇過性威脅。基於這個論點,川普反駁曾批評他移民政策不人道的人或團體,是「把錯誤的個人道德觀橫放在他人生命之前」,支持開放邊界才是殘酷且助長邪惡的行為。

