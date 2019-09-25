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韓國瑜「彩蛋直播」掏出一包菸：特別準備道具！　陳柏惟：需要心理治療

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韓國瑜「彩蛋直播」掏出一包菸：特別準備道具！（圖／翻攝韓國瑜直播影片）

▲韓國瑜從左胸口口袋掏出一包香菸，還搭配「呀」一聲。（圖／翻攝韓國瑜臉書直播影片）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜開直播批評私菸案，竟直接從口袋拿出一包香菸展示。對此，挺韓名嘴陳揮文直言，「韓國瑜需要政治幕僚…我們都知道韓國瑜抽菸，但你不能把菸從你的口袋拿出來。」台灣基進發言人陳柏惟則說，韓「需要的是心理治療。」

韓國瑜24日用臉書開直播，小編先說「好，大家還在嗎？這個是彩蛋。」韓接著說，「呀～現在我們小編要我一定要加一句話，私菸用總統專機走私，絕對不可以推卸責任，所以今天特別幫我準備一個道具」，接著右手從左胸口袋掏出一包香菸，還搭配「呀」的聲音，讓現場其他人聽了都笑了。

韓國瑜在鏡頭前拿著菸說，「私菸不可以推卸責任，現在全國民眾都在關心。而且今天立法院質詢，居然重點官員通通都不到。請全國民眾看清楚，民進黨執政帶來什麼樣的品質保證，OK，掰掰。」

▼韓國瑜拿菸直播。（圖／翻攝韓國瑜臉書直播影片）

韓國瑜「彩蛋直播」掏出一包菸：特別準備道具！（圖／翻攝韓國瑜直播影片）

▼陳揮文直言，韓國瑜需要政治幕僚。（圖／資料照／記者張榮恩攝）

▲▼韓國瑜參拜清水紫雲巖，接受媒體訪問。（圖／記者張榮恩攝）

對此，陳揮文在直播中指出，「你也知道我挺他，我不會電他啦，可是你知道別人會怎樣電他」，重點在韓國瑜需要政治幕僚，他如果有政治幕僚就會勸他嘛，說「市長我們可以罵私菸案，我們可以批評陳菊、蔡政府。」

陳揮文表示，「我們都知道韓國瑜抽菸，但你不能把菸從你的口袋拿出來」，其他人可見縫插針。陳柏惟也在臉書分享韓拿菸的新聞表示，「需要的是心理治療。」

►「時間對我們來說完全沒用！」

▼陳揮文談韓國瑜拿菸從10分39秒開始。

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