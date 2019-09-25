小小廣播員「獻聲」蘇花改！隧道廣播將出現稚嫩聲音添溫暖

▲來自宜蘭各地的小朋友透過預先錄製的廣播內容，向用路人宣導正確的駕駛觀念，未來將不定期於蘇花改隧道內進行撥放。 （圖／公路總局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

公路總局第四區養護工程處23日在交控中心舉辦「小小廣播員 」活動，來自宜蘭各地的小朋友化身為小小播音員，透過預先錄製的廣播內容，向用路人宣導正確的駕駛觀念，未來將不定期於蘇花改隧道內進行播放，替平日嚴肅拘謹的隧道廣播內容，透過稚嫩的聲音增添一絲溫暖。

▲小朋友實地瞭解蘇花改的相關安全知識。

透過實地直擊蘇花改交控中心，除了讓學員了解蘇花改安全須知外，更藉由一系列的闖關活動，讓小朋友與隧道內巡查人員操作視訊電話及無線電設備，此外，交控人員更帶領學員認識專業的交控設備，讓蘇花改的交通宣導從小紮根，亦藉活動向全校師生及家長傳達安全駕駛的觀念。

▲小朋友與隧道內巡查人員操作視訊電話及無線電設備。

透過這個活動小朋友實地瞭解蘇花改的相關安全知識，小朋友也提醒用路人，出發前請做好車輛安全檢查，進入隧道請遵行安全管制，蘇花改隧道速限為60公里，大客車及大貨車與前車須保持100公尺安全距離，小客車與前車保持50公尺安全距離，並行駛左側車道，禁行右側之緊急救援車道，大貨車一律須減速過磅。

公路總局提醒各位駕駛朋友行車前先至第四區養護工程處網站參閱「台9線蘇花公路蘇澳-東澳段通車宣導」，瞭解相關行車安全須知及各種行車管制規定，多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）。

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